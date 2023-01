Poliția Locală Suceava are nevoie de o întărire și de o întinerire a efectivelor. Declarația a fost făcută, la Radio Top, de directorul Poliției Locale, Ovidiu Doroftei. El a spus că mizează inclusiv pe studenții de la specializarea Poliție Locală a Facultății de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității <Ștefan cel Mare>. Directorul a afirmat: „Sunt încântat de studenții de la specializarea Poliția Locală, de entuziasmul lor. Am avut șansa să-i văd în practică și mi-au sporit încrederea că vom putea întineri efectivele cu persoane care să îmbunătățească și imaginea și activitatea Poliției Locale Suceava. Este importantă prezența următoarei generații care să aducă plusvaloare în comunitate”. Ovidiu Doroftei a menționat că la ora actuală nu există restricții cu privire la angajări, iar decizia legată de scoaterea la concurs a posturilor vacante ar urma să fie luată în curând de Consiliul Local. La Poliția Locală Suceava sunt ocupate 115 din cele 127 de posturi cuprinse în schema de personal. Media de vârstă este de 52 de ani.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating