Șeful Poliției Locale Suceava, Ovidiu Doroftei, a fost infectat cu COVID-19. El se află internat la Spitalul Județean de Urgență ”Af. Ioan cel Nou” de la Suceava. De când s-a declanșat epidemia au mai fost infectați doi polițiști locali dar între timp s-au vindecat.

