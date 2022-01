În Suceava nu s-au înregistrat incidente la spectaculosul foc de artificii lansat de pe Casa de Cultură la miezul nopții de Revelion. Directorul Poliției Locale, Ovidiu Doroftei, a declarat, la Radio Top, că oamenii au fost civilizați și că nu au fost probleme nici în ceea ce privește circulația rutieră în zona centrală. El a afirmat: „Am fost în centru cu o mare parte dintre colegii mei de muncă, unii fiind în timpul liber. Imediat după focul de artificii, oamenii au început să se îndrepte fiecare către locul unde și-a planificat să-și petreacă Revelionul, ceea ce am făcut și noi, cei care nu eram de serviciu până dimineață. Am fost peste 20 de polițiști locali pe esplanadă. Focul de artificii a durat 20 de minute, a fost reușit și bine primit de public. A fost totul în regulă”. Legat de trafic, șeful Poliției Locale a spus: „Oamenii au ajuns din timp în centru, și-au așezat mașinile, și-au scos șampania, s-au întâlnit cu grupul. Și-au lăsat mașinile fie în parcările subterane, fie în locurile din zona centrală unde noaptea, de regulă, nu e foarte aglomerat. În plus, au circulat și mijloacele de transport ale TPL”.

