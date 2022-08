Directorul Poliției Locale Suceava, Ovidiu Doroftei, fost viceprimar în mandatul 2012-2016, susține că orașul are peste 100.000 de locuitori, și nicidecum doar aproximativ 86.000, așa cum au sugerat reprezentanții Direcției de Statistică, în urma recensământului. El a declarat, la Radio Top: „Cu siguranță sunt peste 100.000 de cetățeni ai Sucevei. Toate blocurile vechi sunt pline în continuare. Sunt și o grămadă de cetățeni în apartamentele din blocurile noi. Există aproximativ 6.000 de apartamente nou construite după Revoluție. Se tot discuta despre creșterea numărului de apartamente încă de când eram viceprimar. Au intrat în evidența asociațiilor de proprietari. În plus, numărul de case, la momentul când s-a stabilit caietul de sarcini pentru salubrizare menajeră, în 2014, era evaluat la 6.000. S-au dat la 6.000 de case pubele pentru fracția umedă și fracția uscată”. Șeful polițiștilor locali a adăugat: „Din 2014 s-au mai făcut case cu o viteză fantastică, și blocuri la fel. Sunt oameni care au plecat și locuiesc în zona periurbană, în comunele limitrofe, dar apartamentele lor și-au găsit un nou proprietar. În concluzie, sunt mai bine de 100.000 de oameni cu domiciliul stabil în Suceava”.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating