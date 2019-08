Directorul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, Gheorghe Mihăilescu, a anunțat astăzi că va trimite o scrisoare către Greenpeace România prin care va adresa rugămintea către conducerea acestei organizații să retracteze o postare de pe o rețea de socializare, de la finalul lunii iunie 2019, prin care se sesizau o serie de tăieri ilegale într-o parcelă de pe raza Ocolului Silvic Vama. Declarația a fost făcută după o întâlnire pe care directorul Romsilva a avut-o la sediul Ocolului Silvic Vama cu reprezentanți din conducerea Greenpeace România pentru a discuta despre sesizările acestei organizații legate de tăierile ilegale de lemne din județul Suceava.

Întâlnirea a fost organizată la invitația Romsilva pentru verificarea comună a aspectelor semnalate public de organizația Greenpeace România în data 30 iunie a.c. , pe Facebook, cu privire la o lucrare silvică de pe raza Ocolului Silvic Vama din cadrul Direcției Silvice Suceava. La întâlnirea de la Vama au mai participat prefectul județului Suceava, Mirela – Elena Adomnicăi, secretarul de stat pentru păduri din Ministerul Apelor și Pădurilor, Daniel – Constantin Coroamă, șeful Ocolului Silvic Vama, Gelu Puiu, directorul executiv al Greenpeace România, Valentin Sălăgeanu, precum și inspectorul șef al Gărzii Forestiere Suceava, Mihai Gășpărel, directorul Direcției Silvice Suceava, Sorin Călin Ciobanu, reprezentanți ai Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură ”Marin Drăcea” și ai Facultății de Silvicultură Suceava, experți ai Greenpeace România, ai Direcției Silvice Suceava și ai Ocolului Silvic Vama.

Reprezentanții Greenpeace nu au vrut să meargă pe parcela de pădure exploatată care a fost propusă de conducerea Romsilva

Trebuie spus că în postarea Greenpeace din data de 30 iunie a.c., această organizație sesiza faptul că „Într-o rază de 5 km am găsit parcele întregi de pădure tăiată la ras, albii ale pâraielor distruse de utilaje grele care cară lemnul ilegal pe cursul apelor, ecosisteme puse în pericol de aceste practici abuzive, camioane care transportă lemnul fără aviz, comunități divizate și o stare generală de deznădejde. Mai grav este că totul se întâmplă în păduri proprietate a statului, sub ochii celor responsabili de ele”. La postarea respectivă a fost atașată o fotografie cu o parcelă de pădure de pe raza Ocolului Silvic Vama, acesta fiind și motivul pentru care conducerea Romsilva a propus organizarea unei întâlniri pe teren, la fața locului, pentru o verificare comună a problemelor semnalate.



În cadrul întâlnirii de ieri de la Ocolul Silvic Vama, propunerea directorului Romsilva de a merge la fața locului, respectiv pe parcela 53A, care apărea în fotografia postată de Greenpeace, a fost refuzată de reprezentanții acestei organizații. Aceștia au declarat că în postarea respectivă nu ar fi fost indicată parcela respectivă și au solicitat o deplasare pe teren pe alte trei parcele, care apar într-un raport Greenpeace cu privire la tăieri ilegale de lemne.

De precizat că unul dintre noile cazuri semnalate, face referire la parcela 44A de pe raza Ocolului Silvic Vama, despre care cei de la Greenpeace spun că deși în documente apare o suprafață de 2,49 de hectare de tăieri la ras, în realitate suprafața ar fi de aproximativ cinci hectare. Din start, această afirmație a fost contrazisă de șeful Ocolului Silvic Vama, Gelu Puiu, care a dat asigurări că pe parcela respectivă lucrările de exploatare s-au făcut legal, cu toate avizele necesare. În discuții s-a arătat faptul că pe parcela respectivă nu a fost vorba de tăieri rase, ci de o tăiere de regenerare, făcută cu respectarea tuturor procedurilor.

De la acuzat, Ocolul Silvic Vama a ajuns să fie dat ca exemplu în modul de gestionare și explotare a pădurilor

De precizat că prezentarea prevederilor amenajamentului silvic al Ocolului Silvic Vama și a documentelor referitoare la lucrările efectuate, participanții au efectuat o vizită în teren în parcela prezentată de organizația Greenpeace România în rețelele de socializare în 30 iunie a.c.

Directorul Romsilva, Gheorghe Mihăilescu, a declarat că toate documentele și verificarea în parcela respectivă au arătat că este o lucrare silvică legală, care respectă prevederile amenajamentului silvic al Ocolului Silvic Vama, iar suprafața a fost regenerată ulterior. Trebuie subliniat faptul că la vizita pe teren propusă de Romsilva, reprezentanții Greenpeace au spus că nu vor să meargă efectiv pe parcela respectivă, susținând, astăzi, că aici nu ar fi nici o problemă. Cu toate acestea, întrebat dacă postarea din data de 30 iunie va fi ștearsă de pe Facebook, un reprezentant al Greenpeace a spus că acest lucru nu se va întâmpla.

Mai mult, în urma discuțiilor care au avut loc în apropierea parcelei respective, la un moment dat s-a ajuns în situația în care unii activiști de mediu care au venit la fața locului să afirme chiar că Ocolul Silvic poate fi un exemplu în modul în care se exploatează pădurile. După refuzul celor de la Greenpeace de a merge pe această parcelă, în cele din urmă directorul Romsilva a făcut deplasarea pe teren singur el declarând apoi că acuzațiile organizației de mediu nu se confirmă.

După deplasarea la parcela 53A care apărea în postarea celor de la Greenpeace, reprezentanții acestei asociații nu au mai participat la conferința de presă anunțată, ei deplasându-se către parcelele care apăreau în raportul prezentat de ei cu privire la tăierile ilegale.

Șeful RNP Suceava vrea să fie voluntar Greenpeace România

În cadrul conferinței de presă, directorul Romsilva, Gheorghe Mihăilescu, a spus că a ținut să vină la Vama pentru a se ține de cuvânt cu privire la dorința sa de a verifica împreună cu cei de la Greenpeace sesizările acestei organizații. „Am dorit să arăt că duc lucrurile până la capăt, să arăt că sunt un om de cuvânt și că o promisiune făcută este onorată până la capăt. Am fost azi acolo așa cum am promis, pe acea parcelă care a apărut într-o postrare în spațiul public că ar fi anumite lucruri în neregulă. S-a confirmat că a fost mai mult o eroare de date. Poate plecând și de la o anumită emoție creată de anumite persoane care nu au cunoștințe suficiente despre modul în care se gospodărește pădurea. Aici împărtășesc experiența altora că o comunicare mai corectă, mai aplicată și a noastră și a tuturor va duce la o educație a populației pentru a înțelege aceste fenomene. Este un demers pe care toți trebuie să-l facem”, a spus Gheorghe Mihăilescu. El a arătat că modul în care Romsilva gospodărește pădurile este la nivel de performanță. „ Sunt și situații în care colegi de-ai noștri greșesc. Sunt greșelile lor și ale organizației că nu reușesc să oprească la timp asemenea erori. Dar ele sunt mici în comparație cu întregul, care este valoros și care dă astăzi valoare pădurilor din Bucovina și pădurilor românești”, a mai afirmat directorul RNP – Romsilva. Mihăilescu a spus că a citiți că Greenpeace că sunt o organizație care folosește o confruntare creativă, nonviolentă pentru a expune probleme de mediu globale, pentru luarea unor soluții care sunt esențiale pentru un viitor verde și pașnic. „Azi am încercat să facem și noi același lucru. Un dialog constructiv, non violent cu argumente. Principiile lor le regăsim oriunde. Ne fac cunoscute problemele de mediu pentru a fi soluționate în mod pașnic și non violent”, a precizat Gheorghe Mihăilescu.



În acest context, el a declarat că intenționează chiar să depună o adeziune pentru a deveni voluntar al Greenpeace România. „Mă gândesc să depun chiar eu o cerere de adeziune pentru a putea să fiu voluntar în această entitate, pentru a o putea înțelege cum funcționează. Apreciez că lucrurile sunt rezonabile, sunt profesionist în domeniu și pot să spun opinia mea, pentru că bănuiesc că este o organizație liber consimțită și poate să intre oricine în această organizație”, a afirmat șeful Romsilva. El a adăugat că în ceea ce privește acuzația făcută de Greenpeace care nu a fost confirmată pe teren nu intenționează să acționeze în instanță această organizație de mediu. „Acum am ales să avem o discuție corectă. Poate și ei au fost duși în eroare. Și ei au spus-o la un moment dat că au niște voluntari prin zonă care le-au dat niște informații”, a mai spus Mihăilescu, care consideră că în acest aspect, cei de la Greenpeace au fost duși în eroare.

Noile sesizări făcute de Greenpeace vor fi verificate de garda de Mediu Suceava

Făcând referire la raportul prezentat realizat de Greenpeace referitor la alte lucrări efectuate pe alte parcele de pe raza Ocolului Silvic Vama decât cele făcute publice în 30 iunie, directorul general al Romsilva, Gheorghe Mihăilescu, a promis că toate aceste aspecte semnalate în premieră în cadrul întâlnirii vor fi verificate de specialiștii Romsilva împreună cu autoritățile în drept și specialiști independenți, pentru a elimina orice suspiciuni. Verificările cu privire la sesizările din acest raport vor fi verificate de Garda de Mediu Suceava.

„Toate rezultatele vor fi făcute publice, în mod transparent, în perioada următoare, când verificările vor fi încheiate. Regia Națională a Pădurilor – Romsilva își reafirmă disponibilitatea pentru dialog cu societatea civilă și organizațiile de mediu, în spiritul deplinei transparențe”, a mai spus directorul Romsilva.