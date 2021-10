Pîrtia de schi Veverița administrată de Primăria Vatra Dornei, prin Serviciul Salvamont, va fi dată în locație de gestiune. Declarația a fost făcută, la Radio Top, de șeful salvamontiștilor dorneni, Petru Ariciuc. El a precizat că subiectul se află în dezbatere publică pînă spre sfîrșitul lunii octombrie. Petru Ariciuc a afirmat: „Pîrtia Veverița și patinoarul din centrul parcului municipal vor ajunge la un privat. Va fi un simulacru de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului schiabil, care nici măcar nu există la nivelul Primăriei Vatra Dornei. Serviciul de administrare a domeniului schiabil Veverița și a patinoarului nu există. În instalația de la patinoar, acum doi ani, municipalitatea a investit un milion de lei. Acum, Primăria renunță la patinoar și la pîrtia Veverița, care-i foarte, foarte rentabilă. Pîrtia Veverița, sau pîrtia dornenilor, în lungime de 800 de metri, este amenajată exemplar și funcționează cu facilități pentru localnici. Nicăieri în România nu mai există abonament de seară, de 25 de lei, să schiezi în nocturnă între orele 16.00 și 20.00, antrenamente gratuite timp de 3 ore pe zi pentru cele două cluburi sportive și abonamente de 50 de lei pe zi”. Șeful Salvamont Vatra Dornei, Petru Ariciuc, a mai spus: „Pe 29 octombrie se va încheia dezbaterea publică privind modul în care va fi gestionată activitatea la pîrtia Veverița și la patinoar”.

