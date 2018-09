Selena Gomez îi spune totul „surorii mai mari” Taylor Swift. Cântăreața în vârstă de 26 de ani se simte foarte norocoasă că o are pe autoarea hit-ului ‘Look What You Made Me Do’ în viața sa. Într-un video live pe Instagram, Selena a spus, potrivit contactmusic.com: „Cum este Taylor? Taylor este grozavă. O iubesc. Este minunată. Am vorbit astăzi cu ea. Chiar este ca o soră mai mare pentru mine, îi spun totul. Este atât de deșteaptă încât mă înspăimântă.”

Și mama Selenei, Mandy, a lăudat-o pe Taylor într-un interviu anterior. Ea a spus, condorm sursei citate: „Ceea ce îmi place la prietenia lor este că e doarte solidă. Cu Taylor, simt că își pot spune orice una celeilalte, să fie sincere. Simt că este o relație de prietenie fără niciun fel de interes. Nu este vorba despre nimic altceva decât prietenie – și astfel de legături sunt foarte greu de creat în zilele noastre. Cu Taylor, ceea ce vezi, aia primești. Este cine este. Este foarte cu picioarele pe pământ, muncește foarte mult și mereu a fost alături de Selena.”