Deşi e încă prezentă în topuri, nu mai vrea să facă muzică! Într-un interviu acordat recent pentru revista ”Vogue”, Selena Gomez spune că vrea să facă mai mult filme pe viitor, potrivit click.ro.

”E greu să continui să faci muzică atunci când nu eşti luat în serios”, a mărturisit cântăreaţa şi actriţa Selena Gomez (28 de ani). Se îndoieşte asupra viitorului carierei sale în muzică, începută în 2007, când fanii i-au auzit pentru prima oară vocea în serialul ”Magicienii din Waverly Place”.

Deşi e o artistă respectată în topuri, Selena spune: ”Am avut momente în care m-am întrebat ce rost are să merg mai departe”. Artista a explicat că simte că ”Lose You to Love Me”, din 2019, a fost cel mai bun cântec pe care l-a lansat, dar că unii oameni zic că nu a fost destul, mai notează sursa citată.

Unii fani cred că despărţirea ei de Justin Bieber (27 de ani) a inspirat această piesă. ”Sunt destui oameni cărora le place muzica mea şi le sunt recunoscătoare.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/celebritati/selena-gomez-vrea-sa-se-retraga-din-muzica