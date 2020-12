Toată lumea îl știe ca Selly, însă numele lui este Andrei Șelaru, vine din Craiova și are aproape 3 milioane de abonați pe YouTube, 1,7 milioane followers pe Instagram, pe Instagram și 300.000, pe Facebook. A muncit de mic în online și în ultimii ani a devenit preferatul adolescenților, făcând vlog, muzică și film, proiecte sociale, iar acum s-a apucat și de televiziune. Click! a stat de vorbă cu Selly despre trecut, prezent și viitor și a aflat o mulțime de noutăți despre planurile lui.

Click!: Din 1 decembrie ai devenit vedetă Prima TV. Îți doreai așa de mult o emisiune TV?

Selly: De când eram mic am visat să am propriul meu show, de atunci eram fascinat de lumea televiziunii. Între timp, online-ul a luat foarte multă amploare și eu mi-am găsit un loc acolo, însă întotdeauna m-am gândit cum ar fi să îmbin lumile astea. E probabil cea mai grea provocare de până acum pe care am acceptat-o, cu siguranță. Provocarea de a face un show care să funcționeze și să stea în picioare atât în televiziune, cât și în online. Iubesc foarte mult ceea ce reușim să facem la „Selly Show” și momentan lucrurile arată exact cum mi le imaginam eu atunci când am gândit acest proiect.

Ai putea să spui că anul acesta a fost anul tău, în ciuda pandemiei?

Nu știu cât de mult îmi place expresia asta cu anul meu dar, cu siguranță, dacă e să privim în materie de cifre, în materie de numere, în materie de lucruri pe care le-am realizat, anul asta a fost cel mai productiv an al meu. Îmi place să spun productiv, pentru că înainte de a vorbi de recompensa rezultată din muncă e important un pic să vorbim despre ce s-a muncit, efectiv. Cred că anul ăsta am muncit cel mai mult, am reușit să fac niște lucruri pe care mi le-am propus de mult timp, în parte pentru că anul asta am dat și BAC-ul, m-am mutat la București și mă dedic mult mai mult acum pasiunii mele. Înainte era timpul meu împărțit jumătate-jumătate între liceu, pregătirile pentru Bac, meditații, drumuri Craiova-București și așa mai departe. Toate astea ocupau timp.

