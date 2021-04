Plecarea vloggerului Selly (20 de ani) de la Prima TV, unde realiza emisiunea “Selly Show”, a stârnit o serie de reacții în lumea televiziunii. Tânărul a fost invitat la podcastul lui Cătălin Măruță, unde a avut ocazia să răspundă tuturor acuzațiilor care i s-au adus în ultima vreme, notează click.ro.

De departe însă cel mai virulent a fost realizatorul tv Victor Ciutacu, care a comentat ironic la adresa celebrului vlogger, într-o postare pe pagina lui de Facebook.

Invitat într-o nouă ediție a prodcastului “Acasă La Măruță”, Andrei Șelaru, cunoscut ca Selly, i-a dat și el o replică lui Victor Ciutacu. ”Domnu Ciutacu se îmbracă foarte hipist, e pe tinerețe, pe adidași. Cum să mă doară pe mine mesajul lui Ciutacu? Pe mine mă doare când niște idoli de-ai mei mi-o dau, nu Ciutacu. După modul cum a formulat mesajul pare că pe el l-a durut ceva. Are niște formulări penale. Eu am un război, un proces cu România TV. Nu am nimic personal cu el, dar vezi diferența dintre generații? Cum jignim noi și cum jignesc ei. Ce repertoriu de cuvinte… papagal gonflabil”, a comentat Selly, la prodcastul lui Cătălin Măruță, potrivit sursei citate.

Vloggerul a făcut precizări și în ce privește scandalul iscat la ziua lui, care s-a lăsat cu amenzi la Poliție. Chiar dacă a recunoscut că a încălcat legea, Selly nu regretă nici o clipă prezența maneliștilor Tzancă Uraganul și Costel Biju la petrecere. Ba, mai mult, vloggerul a dezvăluit ca a plătit câteva mii de euro ca manelistul sa vină să cânte la el la chef.

