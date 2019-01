Fondul Roman de Dezvoltare Sociala, in calitate de Operator al Programului „Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor” (Dezvoltare locala), finantat prin Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021, organizeaza in data de 19 februarie 2019, la Iasi, un seminar informativ regional adresat entitatilor din Regiunile de dezvoltare Nord-Est si Sud-Est interesate sa depuna proiecte in cadrul apelului „Educatie incluziva pentru copii si tineri in situatii de risc”, lansat in luna decembrie 2018 (AICI<http://www.frds.ro/index.php?id=138&lang=1> (http://www.frds.ro/index.php?id=138) gasiti detalii despre apel).

Evenimentul isi propune sa ofere participantilor informatii specifice privind conditiile de finantare a proiectelor ce urmeaza a fi depuse in cadrul apelului mentionat.

Persoanele interesate sa participe la seminar sunt rugate ca, pana la data de 30 ianuarie 2019, sa completeze formularul de inscriere, disponibil AICI<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUAMz8lZ22ssQ4LAQfk2WuucQ0SaFx09G8rmRHK4ylI7gXtg/viewform?usp=sf_link> (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUAMz8lZ22ssQ4LAQfk2WuucQ0SaFx09G8rmRHK4ylI7gXtg/viewform).

In cazul in care vor fi mai multe solicitari de participare decat numarul de locuri disponibile, participantii vor fi selectati in ordinea inscrierii, limitandu-se participarea mai multor reprezentanti ai aceleiasi organizatii/ institutii. Doar persoanele selectate vor primi o invitatie oficiala, care va cuprinde informatii detaliate privitoare la eveniment.

Niciun cost aferent participarii la eveniment nu este suportat de organizatori.

Implementat in parteneriat cu Consiliul Europei si cu Asociatia Autoritatilor Locale si Regionale din Norvegia, Programul „Dezvoltare locala” are un buget total de 82.352.941 de euro (incluzand co-finantarea de 15% acordata de Guvernul Romaniei).

Inscriindu-se in eforturile Granturilor SEE si Norvegiene de a combate saracia si excluziunea sociala, prin dezvoltarea de comunitati puternice si incluzive, Programul „Dezvoltare locala” urmareste ca, prin proiectele finantate, sa contribuie la cresterea gradului de utilizare a serviciilor sociale de catre grupurile dezavantajate, a incluziunii sociale a copiilor si tinerilor aflati in situatii de risc si a romilor, sa dezvolte capacitatea administratiei centrale si locale de a aplica principiile bunei guvernari, respectiv sa sprijine punerea in practica a recomandarilor CEDO privind respectarea drepturilor omului in Romania.