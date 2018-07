Un seminar pentru prevenirea abuzului de alcool a avut loc, joi, la DSP Suceava. Evenimentul s-a adresat asistenţilor medicali comunitari şi mediatorilor sanitari, care pot avea un rol esenţial în intervenţia scurtă în rândul pacienţilor.

În cadrul seminarului au fost abordate teme ce au vizat consecinţele abuzului de alcool asupra consumatorilor, instrumente de screening cu întrebări şi teste standardizate, precum şi rolul asistentului comunitar în intervenţia scurtă în rândul pacienţilor.

Aproximativ 25 la sută din toată populaţia poate avea de-a lungul întregii vieţi o problemă generată de consumul de alcool, iar printr-o depistare precoce şi o intervenţie adecvată şi la timp, se poate preveni “dezvoltarea unui model patologic de consum de alcool, care va duce în final la apariţia dependenţei şi la consecinţele somatice şi sociale ale acesteia”. Asistenţii medicali comunitari sunt un eşalon al îngrijirilor de sănătate în comunităţile vulnerabile şi au o poziţie favorabilă de a identifica printre beneficiarii serviciilor de asistenţă medicală comunitară pe cei care au probleme date de consumul de alcool. Lectorii acestui seminar au fost psihoterapeuţii şi psihologii clinicieni Loredana Balan şi Dana Macoveiciuc, membri ai Asociaţiei Addictless Suceava.

Este bine de ştiut că un centru de consultanţă şi detectare precoce a consumului periculos de alcool este funcţional la Spitalul de Urgenţă ”Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava. Centrul AlcoInfo are ca obiectiv detectarea precoce şi intervenţia psihologică în cazurile de abuz şi dependenţă de alcool. Centrul funcţionează patru ore pe zi, iar serviciile sunt gratuite pentru orice persoană înregistrată în sistemul naţional de asigurări de sănătate şi care suferă de un consum problematic de alcool sau/şi de afecţiuni asociate acestuia sau care doreşte să-şi evalueze propriul consum de alcool. Persoana care se adresează centrului îşi poate autoevalua consumul de alcool cu ajutorul unui test standard, utilizat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii în acest sens de mai bine de 10 ani. După evaluarea nivelului personal de consum de alcool, dacă pacientul doreşte, urmează etapa evaluării amănunţite, împreună cu medicul curant, în scopul stabilirii unui plan de intervenţie personalizat. A treia fază presupune intervenţii scurte menite să îl ajute pe pacient să ţină sub control consumul problematic de alcool, intervenţii corelate cu şedinţe cu familia pacientului. În ultima etapă, coordonatorul centrului se va ocupa de monitorizarea evoluţiei pacientului chiar şi după externarea acestuia din spital şi de direcţionarea lui către serviciile medicale disponibile.

