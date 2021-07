Semnalul schimbării la vârful PNL a fost dat, joi, din județul Suceava, de la Gura Humorului, acolo unde a avut loc Conferința Județeană de Alegeri a PNL Suceava. Alegerile pentru stabilirea conducerii județene a PNL Suceava au avut loc în prezența premierului României, Florin Cîțu, de la ședință lipsind actualul lider național al partidului, Ludovic Orban.

Florin Cîțu a fost însoțit de miniștri liberali ai apărării, Nicolae Ionel Ciucă, afacerilor interne, Lucian Bode, energiei, Virgil Popescu, educației, Sorin Câmpeanu și culturii, Bogdan Gheorghiu. La conferința județeană a PNL Suceava au mai fost prezenți lideri ai PNL de la nivel central, Rareș Bogdan și Alina Gorghiu, Dan Vîlceanu, dar și lideri liberali din zona Moldovei, din Iași, Vaslui, Neamț sau Bacău. Alături de aceștia au fost prezenți parlamentarii PNL de Suceava, Ioan Balan, Angelica Fădor și Constantin Daniel Cadariu.

Încă de la începutul ședinței, liderul PNL Suceava, Gheorghe Flutur, i s-a adresat lui Florin Cîțu cu „domnule viitor președinte”, el adăugând că la Suceava sunt prezenți și „stâlpii Moldovei”.

Flutur: „Mesajul de aici, din nordul țării, de la Ștefan cel Mare de acasă, trebuie să fie un mesaj pentru viitorul României, pentru unitatea PNL și pentru construcție”

Gheorghe Flutur le-a transmis lui Florin Cîțu și celorlalți invitați că se află în una dintre cele mai puternice organizații PNL din țară. „Nu întâmplător azi în ajunul sărbătorii de la Putna, pe 2 iulie, suntem la Suceava. Marele Ștefan ne-a adunat de foarte multe ori. Și astăzi ne adună. Și în zilele viitoare ne adună. Și cred că mesajul de aici, din nordul țării, de la Ștefan cel Mare de acasă, trebuie să fie un mesaj pentru viitorul României, pentru unitatea PNL și pentru construcție”, a declarat Flutur. El a arătat că Suceava este o organizație cu 57 de primari, adică jumătate din primarii județului Suceava. „Sunteți într-un județ în care administrația locală liberală administrează aproape 70% din populația județului Suceava. Sunteți într-un județ în care în toamna anului trecut, după un an greu de pandemie, la votul politic de la Consiliul Județean, spre surprinderea unora, am scos un scor de aproape 52%. E al treilea mandat de președinte de Consiliu Județean al meu și vă mulțumesc dumneavoastră în care facem singuri majoritatea în Consiliul Județean. Trebuie să știe Bucureștiul. Ne-am luptat 10 partide, pe 7 le-am trimis sub prag și două în opoziție. Asta e organizația de aici. Dar sigur avem încă multe lucruri de făcut. Poate că despre realizări nu trebuie să vorbim noi mult. Dar administrația liberală a lăsat o amprentă puternică la Suceava. Iar despre dezvoltarea Sucevei putem vorbi de când noi am câștigat alegerile. Și fără lipsă de modestie, peste două miliarde de euro a fost absorbția de fonduri în administrația liberală sunt certe”, a arătat Gheorghe Flutur. El a amintit de marile investiții făcute în județul Suceava, începând cu modernizare a peste 600 de kilometri de drumuri județene în primele sale două mandate de șef al administrației publice. „Acum avem pe țeavă alți 350 de kilometri de drumuri județene și în felul acesta ne apropiem de 100% cu modernizarea lor, dar mai avem treabă. Apoi, Spitalul Județean, o investiție unde am avut curajul să luăm spitalul de la centru de la stat și am investit peste 70 de milioane de euro în acest spital de top din România, cu care ne mândrim. Aeroportul Ștefan cel Mare este o investiție de aproape 40 de milioane de euro, care a făcut ca în patru ani numărul de pasageri, de la administrația PSD la administrația liberală, să crească de 10 ori. Aici la Suceava putem să vorbim despre bradul Bucovina, despre promovarea turismului. Și nu cred că trebuie să vorbim mult, pentru că am reușit să dublăm numărul de turiști într-un timp scurt. Lumea vine cu plăcere. Bucovina a devenit a treia destinație turistică ca număr de unități de cazare. Apoi vorbim de investiții în servicii publice. Rețelele de apă și canal s-au dublat. Acum avem un proiect care se adresează la 225.000 de locuitori, o treime din locuitorii județului Suceava. Un proiect de un sfert de miliard de euro care acum e în derulare”, a precizat Flutur.

Flutur: Când am intrat în politică PNL avea în Suceava 5 – 7%, acum am ajuns la 52%

Pe de altă parte, Gheorghe Flutur a reamintit că atunci când a intrat în politică, în perioada 2000 – 2002, PNL avea la Suceava un procent de 5 – 7%. „L-am dus în acești ani împreună la 52%. Știți ce este greu? Să-l menținem acolo. Asta este important. Și de aceea oferta noastră și a mea este o ofertă curajoasă de continuare a modernizării județului Suceava. Și vorbesc de investiții în infrastructură și nu întâmplător stâlpii Moldovei sunt aici. Zona Moldova dorește mai multe investiții să ajungem din urmă celelalte regiuni. Și asta o veți auzi și de la alții. Când vorbim de autostrăzile A7, A8, de autostrada Nordului, de centurile ocolitoare, de spitalele de copii și de boli infecțioase, de al treilea terminal la aeroportul Ștefan cel Mare, de stațiunea Bucovina, toate acestea sunt câteva din marile proiecte pe care le așteaptă suceveni de la noi. Dar nimic nu putem face dacă nu suntem uniți. Avem o echipă de primari excepțională, oameni foarte harnici, întreprinzători, de aceea vă îndemn și vă încurajez să dezvoltați simțul și spiritul antreprenorial, inițiativa. Asta trebuie să scrie pe noi în acest mandat. Și de aici de la Suceava va trebuie să ne pregătim de o guvernare de cel puțin opt ani. Pentru a cheltui inteligent și gospodărește fondurile europene, resursele naționale și în felul acesta oamenii vor fi convinși că soluția, singura necesară și urgentă pentru România este PNL”, a declarat liderul PNL Suceava. El și-a încheiat discursul cu două apeluri către liberali și către Guvern. „În toamna trecută, domnilor colegi ați vorbit de câteva județene ca exemple de succes, Cluj, Arad, Bihor, Suceava și vă mulțumesc. Haideți să ne bazăm mai mult pe proiecte pentru aleșii locali. Să fie povești de succes și să ne lăudăm cu ele, ca să putem câștiga toate alegerile din 2024. Dar până atunci trebuie să avem fapte. Și ultimul lucru este mesajul pe care îl transmit, de unitate a PNL. Avem discuții interne. Poate unii spun vai se ceartă sunt contre. Mesajul și rugămintea mea ca om cu vechime în politica liberală este de unitate. Și spun acest lucru și pentru ceilalți care parcă se bucură că avem păreri diferite. Avem nevoie de păreri diferite, dar apoi ne trebuie coerență și unitate, ne trebuie parteneriat cu președintele României ca să putem face ce trebuie pentru țară”, a mai declarat Flutur.

Nu în ultimul rând, el l-a asigurat pe Florin Cîțu că PNL Suceava este alături de el pentru a prelua președinția PNL. „Aveți sprijinul acestei organizații. Domnule prim ministru, domnilor miniștri, dragi prieteni, plecați cu vânt în pânză de la una dintre filialele fanion ale PNL”, a încheiat Gheorghe Flutur. El a mai adăugat că premierul Florin Cîțu a ieșit mai întărit după moțiunea de cenzură a PSD, și i-a transmis acestuia că „astăzi de la Suceava veți ieși și mai întăriți după moțiunea liberală care vă va susține”.

Florin Cîțu: „Sunt liberal convins și până la capăt voi merge după principiile și valorile liberale. Niciodată nu voi face alianță cu PSD”

Invitat să ia cuvântul premierul Florin Cîțu a transmis că alegerile din PNL Suceava, primele la nivel național, dau startul alegerilor pentru viitorul PNL. „Despre asta este vorba. Despre viitorul PNL. Mulțumesc pentru că mă susțineți și mă susțineți din primul moment în care am candidat pentru președinția PNL. Și este rândul meu să vă arăt că vă susțin și vă sprijin pe dumneavoastră. Dar aceste alegeri nu sunt nici despre nici despre persoana mea, nici despre ceilalți contra candidați. Aceste alegeri sunt despre rolul pe care îl va juca PNL pe scena politică în viitor. Despre asta este vorba. Urmează, în 2024, patru rânduri de alegeri. Iar inamicul nostru este PSD. Și de aceea sunt cel mai bun om care poate să ducă această luptă cu PSD, pentru că am arătat că sunt inamicul PSD. PSD este speriat de mine și îi este frică pentru că sunt o amenințare pentru PSD. Trebuie să ne unim pentru că în 2024 trebuie să câștigăm toate rândurile de alegeri împotriva PSD. Mai mult, am arătat că nu fac compromisuri. Mai ales când e vorba de PSD. Niciodată nu veți auzi din partea mea sau nimeni nu va putea spune vreodată că aș putea să mă gândesc să îmi dau jos propriul Guvern, ca după aceea să fac alianță cu PSD. Niciodată nu voi face așa ceva. Sunt liberal convins și până la capăt voi merge după principiile și valorile liberale. Niciodată nu voi face alianță cu PSD.

Ion Lungu: Sunt convins că vom avea performanțe în anul 2024 sub conducerea lui Florin Cîțu

Invitat să ia cuvântul, primarul Sucevei și liderul Organizației Municipale Suceava a PNL, Ion Lungu, și-a exprimat convingerea că sub conducerea lui Florin Cîțu, PNL va face performanță la alegerile din anul 2024. Ion Lungu a spus că în PNL este nevoie de un schimb de generații, acest lucru pregătindu-l și el la nivelul municipiului Suceava. „Ne dăm seama că pregătim un schimb de generații, la organizația municipală. Am oameni competenți, domnul viceprimar Harșovschi, domnul subprefect Daniel Prorociuc și așa mai departe. Trebuie să pregătim și o generație de mâine”, a spus Lungu.

Pe de altă parte, el a ținut să-i mulțumească premierului Florin Cîțu pentru implicarea în Planul Național de Redresare și Reziliență. „Vă felicităm și noi primarii așteptăm cu sufletul la gură acest nou PNRR. Ne-am pus mari speranțe în acest mare program PNRR. Nu facem reproșuri, dar constatăm. Părerea mea este că trebuia să păstrăm un minister foarte important, Ministerul Fondurilor Europene unde noi am avut un ministru foarte performant în persoana domnului Boloș. Dar tragem speranța că lucrurile se vor rezolva și vom merge mai departe. Eu sunt convins că astăzi este un nou început”, a spus Ion Lungu. În final el și-a exprimat convingerea că liberalii vor ieși victorioși la alegerile din anul 2024, iar la finalul discursului a strigat „PNL, victorie!”.

Bogdan Gheorghiu: Alături de prim-ministrul Florin Cîțu, de colegii miniștri și parlamentari, știu că putem aduce tuturor românilor reformele pe care le așteaptă de ani

La rândul său, ministrul culturii, suceveanul Bogdan Gheorghiu, a transmis că un județ liberal înseamnă un județ al dezvoltării. „Echipa PNL Suceava a demonstrat și demonstrează, sub coordonarea președintelui Gheorghe Flutur, că, doar prin muncă și profesionalism, administrația locală poate veni în ajutorul real al cetățenilor!

Suntem mai aproape decât oricând de infrastructura rutieră pentru Moldova, de care avem atât de mult nevoie și asta datorită guvernării liberale. Suntem mai aproape ca oricând de a face pasul spre debirocratizare. Alături de prim-ministrul Florin Cîțu, de colegii miniștri și parlamentari, știu că putem aduce tuturor românilor reformele pe care le așteaptă de ani!

Politica nu înseamnă doar discursuri, înseamnă fapte și asumarea unor proiecte care să dea șanse egale tuturor, fie că vorbim de mediul rural sau urban, proiecte care să ne ajute să devenim competitivi și relevanți la nivel european și mondial. Iar PNL nu duce lipsă de fapte, mai ales cu echipa pe care am văzut-o astăzi la Suceava!”, a fost mesajul lui Bogdan Gheorghiu la alegerile din PNL Suceava.