Senatorul PNL de Suceava, Daniel Constantin Cadariu, a votat astăzi dimineață la Gura Humorului împreună cu familia ”cu încrederea că după această zi în Parlament se va forma o nouă majoritate care să susțină un astfel de guvern care să lucreze în interesul românilor, să poată realiza într-un mandat dezvoltarea foarte intensă a României și a județului Suceava”. Cadariu a transmis sucevenilor să iasă în număr cât mai mare l-a vot nu înainte de a ura ”la mulți ani” de Sf. Nicolale celor care își sărbătoresc onomastica.

„În primul rând având în vedere că astăzi este Sfântul Nicolae aș vrea să urez La mulți ani tuturor care poartă acest nume. În a doilea rând aș face un apel către humoreni, către suceveni, către bucovineni ca astăzi să se prezinte în număr cât mai mare la vot. În ce mă privește am votat cu multă încredere și cu speranță. Am votat cu încrederea faptului că după această zi în Parlament se va forma o nouă majoritate care să susțină un astfel de guvern care să lucreze în interesul românilor, să poată realiza într-un mandat dezvoltarea foarte intensă a României și a județului Suceava. Pe de altă parte am speranța ca acea rețetă de guvernare nefastă din perioada 2016-2019 să nu se mai repete în România. Am de asemenea speranța că în urma actului de guvernare tot ceea ce speră românii și așteaptă să se realizeze iar România să aibă parte de o dezvoltare foarte intensă. Sper ca în urma actului de guvernare în următorul mandat mare parte a tineretului să fie convinsă să nu mai plece din țară și o bună parte dintre românii plecați la muncă în străinătate să aibă motivul să se întoarcă acasă la un mare număr de locuri de muncă bine plătite”, a declarat Cadariu.