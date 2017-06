Modernizarea drumurilor naționale DN2E sectorul Spătărești-Păltinoasa-Marginea-Vicovu de Jos și DN2 sectorul Roman-Siret va putea fi demarată în acest an numai dacă la viitoarea rectificare bugetară banii pentru programul de reabilitare și modernizare a drumurilor naționale vor fi suplimentați. Acesta este răspunsul ministrului transporturilor Alexandru Răzvan Cuc la interpelarea adresată de senatorul PNL de Suceava, Daniel Cadariu. ”Vă aduc la cunoștință că unele porțiuni de drumuri naționale din nordul Moldovei sunt în acest moment în stare tehnică extrem proastă. Acestea au numeroase gropi și denivelări pe partea carosabilă. Acest fapt pune în pericol foarte mare circulația autovehiculelor în condiții de siguranță”, spune Cadariu în interpelarea sa.

El a arătat că pe DN2 sectorul Roman- Siret, nu s-a mai făcut nici o lucrare de anvergură timp de 15 ani iar pe DN 2E – sectorul Spătărești – Păltinoasa – Marginea – Vicovu de Jos, ultimul asfalt s-a turnat în anul 2004 cu ocazia sărbătoririi a 500 de ani de la încheierea domniei lui Ștefan cel Mare. În răspunsul său ministrul transporturilor arată că cele două tronsoane de drum sunt prinse în programul de lucrări al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași pentru acest an urmând să se efectueze expertize tehnice și proiecte. ”În ceea ce privește finanțarea, precizăm că strategia de dezvoltare și modernizare a infrastructurii rutiere a României, este stabilită la nivel guvernamental prin Ministerul Transporturilor și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere în funcție de disponibilitățile financiare de la bugetul de stat, care se aprobă prin Legea bugetului de stat pentru anul următor. lncluderea acestor obiective într-un program de finanțare va putea fi analizată în cazul unei rectificări bugetare pe anul 2017 cu condiția suplimentării fondurilor alocate programului de reabilitare și modernizare a drumurilor naționale”, răspunde Alexandru Răzvan Cuc.

El a subliniat că în cadrul programului de întreținere pentru anul 2017 Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a semnat contractele subsecvente pentru executarea unor covoare asfaltice pe DN2E între localitățile Băișești-Păltinoasa și pe DN2H între Milișăuți și Rădăuți. ”Pe DN 17B, sectorul cu carosabil din beton de ciment, vor fi realizate reparatii prin tratamente bituminoase.Pentru acest an au fost prevazute și alte lucrări de covoare asfaltice pentru județul Suceava, care vor fi realizate în funcție de rectificările bugetare pe DN 2 Iacobești-Siret și pe DN 17. De asemenea în cursul anului 2016 au fost executate covoare asfaltice pe DN 2(E 85), de la ieșirea din municipiul Suceava până la intersecția cu DN 2H la lacobești, pe DN 2H, de la intersecția cu DN 2 pănă la Milișăuți și pe unele sectoare de la Rădăuți la Putna, precum și pe DN 17 și pe DN 178”, mai spune ministrul transporturilor.