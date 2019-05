Senatorul sucevean Constantin Daniel Cadariu s-a prezentat duminică dimineață la urne, la o secție din Gura Humorului, alături de familia sa. Daniel Cadariu a votat pentru prima dată alături de fiica sa, care recent a împlinit vârsta de 18 ani. După ieșirea de la urne, senatorul Daniel Cadariu a spus că a votat pentru România și pentru români.

„Am votat pentru șansa românilor de a fi membri în Uniunea Europeană. Am votat pentru cei 5 – 6 milioane de români care în prezent muncesc în Europa, pentru a avea șansa, dacă ei vor, să poată munci în continuare acolo. Am votat pentru familia mea, pentru fata mea care de curând a împlinit 18 ani și astăzi a votat pentru prima oară, pentru a-i da șansa, în măsura în care ea va dori, să poată studia într-o țară din Uniunea Europeană”, a declarat Daniel Cadariu. El a spus că la Referendum a votat pentru o stare de normalitate a justiției, „pentru ca cei care sunt condamnați pentru fapte de corupție să plătească pentru acest lucru. Și am mai votat ca cei din clasa politică să nu mai aibă ocazia să influențeze actul de justiție”.