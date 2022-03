Liderul USR PLUS Suceava, senatorul George Mîndruță, consideră că efortul autorităților și societății civile trebuie îndreptat în continuare spre consilierea copiilor refugiați din Ucraina. În cadrul unei conferințe de presă susținută astăzi alături de uuroparlamentarul și președintele Comisiei de Muncă și Afaceri Sociale din Parlamentul European, Dragos Pîslaru, senatorul George Mîndruță a ținut să sublinieze faptul că este extrem de important ca acești copii să beneficieze de tot ceea ce este necesar pentru ca efectele negative ale traumelor prin care au trecut să fie reduse cât mai mult. „Adulții, de regulă, își controlează emoțiile, temerile, fricile într-un anume fel. Pentru copii, din păcate, lucrul acesta este mai dificil de realizat. Din acest motiv este extrem de important ca acești copii care vin din Ucraina să beneficieze de consiliere psihologică, de sprijin, de orice ajutor poate fi dat pentru ca efectele negative ale traumelor pe care le-au trăit să fie reduse și pe o perioadă cât mai scurtă de timp”, a spus George Mîndruță.

El a mai declarat că în calitate de membru și secretar al Comisiei de apărare din Senat este a fost și este interesat și de aspectul militar al conflictulului din Ucraina. „Din acest motiv am fost prezent în zona vămii Siret chiar de a doua zi pentru a încerca să aflu cât mai multe informații de la cei care intrau în România. Colegii mei din Parlamentul European, Dragoș Pîslaru în special au încercat tot timpul să afle informații cât mai reale despre ce se întâmplă aici. Și i-am spus să vină să vadă cu ochii lor ce se ântâmplă aici. Atunci când vezi realitatea, impactul și consecințele care se trag de acolo sunt mult mai reale. Mă bucur că am avut sâmbătă în zona vămii Siret o întâlnire extrem de consistentă cu reprezentanți ai autorităților locale, ai ONG-urilor prezente, am vizitat zonele în care se află refugiați, dar și cele care sunt pregătite pentru un eventual val următor. De asemenea, ca membru al Comisiei pentru românii de pretutindeni am fost și sunt direct interesat de ce se întâmplă pentru că avem o populație consistentă de origine română în Ucraina, iar problemele lor sunt de interes pentru noi”, a mai declarat George Mîndruță.