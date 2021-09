Președintele USR-PLUS Suceava, senatorul George Mîndruță, este încrezător că europarlamentarul Dacian Cioloș va câștiga șefia partidului, după ce s-a impus în primul tur al alegerilor interne. S-a votat electronic și Dacian Cioloș a întrunit 15.111 sufragii, reprezentând 46%, Dan Barna 14.404, adică 43,9%, iar Irinel Darău 3.300, respectiv, 10,1%. Astfel, în turul al doilea se vor confrunta Dacian Cioloș și Dan Barna. Înainte de fuziune, atît George Mîndruță, cît și europarlamentarul au făcut parte din PLUS. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, senatorul sucevean și-a exprimat satisfacția față de faptul că Dacian Cioloș a atras voturi și de la USR. Parlamentarul a declarat: „Bucuria de etapă este mai mare pentru că foștii membri PLUS sunt mai puțini decât foștii membri USR. Dacian a reușit exact ceea ce am reușit și eu la Suceava, să creeze o echipă și să obțină voturi și din partea USR. Cred că Dacian are prima șansă în această competiție internă și eu pariez în continuare pe el. Îl cunosc pe Dacian Cioloș, știu foarte bine mesajul pe care el îl transmite membrilor, iar corectitudinea lui, sinceritatea, onestitatea, a prins la oameni. Are calități pe care oamenii și membrii USR-PLUS încep să le aprecieze din ce în ce mai mult”. Pe de altă parte, George Mîndruță a reiterat faptul că USR-PLUS vrea să revină la guvernare, dar fără Florin Cîțu prim-ministru. Senatorul a spus: „Noi vrem să ne ducem până la capăt obligația asumată în decembrie 2020, când am format coaliția de dreapta cu PNL și UDMR. Însă, cea mai importantă condiție a noastră este următoarea: fără Cîțu premier. Cîțu a dat cu piciorul tuturor oportunităților pe care le-a avut, a arătat că nu știe să gestioneze miniștrii dintr-un guvern, iar o colaborare pe viitor cu el este imposibilă”.