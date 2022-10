Senatorul de Suceava Gheorghiță Mîndruță s-a înscris în mod oficial în PSD, potrivit unor surse politice. Aceleași surse arată că scrisoarea de recomandare pentru înscrierea lui Gheorghiță Mîndruță a fost semnată de președintele PSD Fălticeni, primarul Cătălin Coman. Adeziunea depusă de senatorul sucevean a fost aprobată în ședința Biroului Permanent al PNL Fălticeni.

Gheorghiță Mîndruță a fost ales senator din partea USR Suceava, ulterior fiind ales președinte al organizației județene. El a demisionat din această funcție și din USR în luna august a acestui an. „Am depus oficial demisia mea din cadrul partidului USR, implicit din funcția de președinte al filialei județene Suceava. Sentimentul care mă incearcă este o mare dezamăgire. Nu-mi pare rău că plec din USR, imi pare rău pentru unii oameni buni care rămân acolo. Aș putea enumera o listă lungă de motive care m-au făcut să iau aceasta decizie, care nu este una pripită ci îndelung gândită și asumată, asa cum îmi e felul. Mă voi rezuma doar la cateva idei, fiind dator față de sucevenii care m-au ales senator pe lista alianței USRPLUS in 2020, dar si față de membrii de partid care m-au votat să le fiu președinte al filialei județene Suceava, in urmă cu un an de zile. Incă de la inceputul fuziunii dintre USR și PLUS au existat dispute și păreri contradictorii, insă, ele au fost canalizate greșit spre conflicte interne, nu spre evoluție si transparență, așa cum ar fi fost de dorit. Disputele interne au fost alimentate de diverși lideri si grupuri dornice de putere, care au pus mai presus interesele personale și de grup decât angajamentele luate în fața românilor. Pentru unii dorința de putere, de a deține cât mai multe ‘titulaturi’ și de a avea influență, a primat. Am constatat cu regret in ultimele luni lipsa de reacție a conducerii USR prin acțiuni concrete la problemele sesizate din filiala pe care o reprezint și nu numai. Poleiala cuvintelor mari folosite de unii lideri a început să se risipească. Doresc să mulțumesc tuturor celor care mi-au fost alaturi si pot fi siguri că voi rămâne fidel principiilor si valorilor care m-au determinat să intru in politică, iar principala mea preocupare ca membru al Senatului este să promovez idei și proiecte care să servească interesele oamenilor”, declara Gheorghiță Mîndruță după demisia din USR.