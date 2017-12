Senatorul ALDE de Suceava, Ilie Niță, a anunțat că în cadrul comisiei pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului şi privatizare din Senat a votat pentru înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii. Ilie Niță a spus că în data de 27 noiembrie 2017, această comisie a fost sesizată în vederea emiterii avizului pentru Propunerea legislativă privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii – S.A. şi pentru modificarea unor acte normative. Niță a spus că în calitatea sa de președinte al Comisiei pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului şi privatizare, în cursul zilei de astăzi, a susţinut şi votat avizarea favorabilă a propunerii legislative privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii – S.A.

„Propunerea legislativă are, în fapt, ca obiect de reglementare, înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii – SA, persoană juridică organizată ca societate pe acţiuni, având ca acţionar unic statul român, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice. Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii S.A. urmează să funcţioneze ca un fond de investiţii alternativ, administrat în conformitate cu prevederile Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, cu modificările şi completările ulterioare”, a spus Ilie Niță, care se numără printre inițiatorii acestui proiect de lege.

Senatorul ALDE de Suceava a explicat că prin această soluţie legislative se are în vedere, în principal, susţinerea dezvoltării economice prin investiţii în sectoare competitive, care antrenează un efect de multiplicare în economie, în urma atragerii de capital şi surse din piaţa financiară.

„Consider că înfiinţarea unui fond suveran de investiţii reprezintă o măsură necesară de stimulare economică prin care, în urma tragerii de capital din piaţa financiară internă şi internaţională, vor putea fi constituite surse de finanţare pentru proiecte de investiţii profitabile şi sustenabile ce vor antrena un efect de multipicare în economie, conducând la dezvoltarea în paralel cu creşterea veniturilor bugetare”, a declarat Ilie Niță. El a declarat că înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii – SA are mai multe beneficii, printre care crearea de surse de finanţare sustenabile pentru materializarea proiectelor din domenii economice diverse, în condiţii de rentabilitate economică şi sustenabilitate financiară, dar și asigurarea unui rol de catalizator eficient pentru atragerea de fonduri private ( bănci, fonduri de pensii, fonduri de investiţii) care, alături de fondurile proprii, vor asigura finanţarea unor proiecte de investiţii a căror implementare va antrena un efect de multiplicare economică atât pe orizontală cât şi pe vertical. De asemenea, Ilie Niță a precizat că acest fond va susţine eforturile României de a obţine statutul de piaţă emergent pentru piaţa de capital autohtonă prin creşterea lichidităţilor, ca urmare a listării la Bursa de Valori Bucureşti și va asigura creșterea gradului de absorbţie a fondurilor europene nerambursabile prin participarea la cofinanţarea unor proiecte de investiţii.

„În concret, propunerea legislativă va avea impact asupra veniturilor bugetului de stat începând cu anul 2018 în sensul reducerii veniturilor la bugetul de stat cu valoarea dividendelor încasate de Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii – SA în contul acţiunilor transferate în portofoliul Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii – SA. Această influenţă va fi recuperată în anii următorii primului an de funcţionare prin încasarea dividendelor prin care Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii – SA va plăti statului, în calitate de acţionar unic potrivit hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor de repartizare a profitului şi stabilire a dividendelor”, a încheiat senatorul Ilie Niță.