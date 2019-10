Senatorul PSD de Suceava Ilie Niţă a anunțat că în ultima ședință a Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital, din care face parte, a fost luat în discuție proiectul privind modificarea şi completarea Legii nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, inițiat de senatorul Eugen Teodorovici. Niță a precizat că acest proiect este extrem de important artătând că printre prevederile sale se numără și aceea care incriminează ca faptă de evaziune fiscală reținerea și neplata, încasarea și neplata, ori, după caz, nereținerea sau neîncasarea, în cel mult 30 zile de la termenul scadent prevăzut de lege, a unor impozite și/sau contribuții precum contributia de asigurări sociale, contribuția de asigurări sociale de sănătate, impozitul pe veniturile din pensii, impozitul pe veniturile sub formă de dividende, impozitul pe veniturile din premii și din jocuri de noroc, impozitul pe veniturile sub formă de dobânzi, impozitul pe veniturile din drepturile de proprietate intelectuală sau impozitul pe veniturile din arendă. Aceste fapte sunt considerate infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 1 an la 6 ani.

”Ne confrunăm cu situații în care angajatorul reține din salariul brut impozitul și contribuțiile și plătește salariul net către angajat, fără însă a plăti la buget sumele reținute. În cazul în care salariatul apelează la servicii medicale și se constată că nu au fost declarate și plătite contribuțiile individuale de asigurări sociale de sănătate persoana nu beneficiază de serviciile medicale. Apoi alt exemplu ar fi acela că cu ocazia pensionării unele persoane constată că le-a fost stabilită o pensie mai mică decât cea cuvenită ca urmare a neplății contribuției individuale de asigurări sociale, la stabilirea stagiului de cotizare nefiindu-i luate în calcul anumite perioade sau anumite venituri pentru care nu s-au plătit contribuțiile, situații care de cele mai multe ori se soluționează în instanță”, a explicat Niță.

El a adăugat că unele modificări aduse Legii pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale conduc la crearea unui mecanism de recuperare mai rapidă a prejudiciilor aduse bugetului de stat. Astfel, dacă în cursul urmăririi penale sau al judecății, până la citirea actului de sesizare, suspectul sau inculpatul acoperă integral prejudiciul cauzat prin infracțiune, limitele prevăzute de lege pentru fapta săvârșită se reduc la jumătate. Dacă prejudiciul cauzat prin infracțiune și recuperat în același mod este până la 100.000 euro, în echivalentul monedei naționale, se poate aplica pedeapsa cu amendă. Faptele nu se pedepsesc dacă prejudiciul cauzat prin infracțiune este de până la 10.000 euro, în echivalentul monedei naționale, iar în cursul urmăririi penale sau al judecății, până la citirea actului de sesizare, suspectul sau inculpatul acoperă integral prejudiciul.