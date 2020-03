Propunerea legislativă privind executarea obiectivului de investiții Spitalul Militar Regional „Mihail Kogalniceanu” în județul Constanța a fost dezbătută astăzi în Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a Senatului României, a anunțat senatorul PSD de Suceava, Ilie Niță, membru al acestei comisii și co-inițiator al proiectului de lege.

Potrivit parlamentarului sucevean, inițiativa legislativă prevede ca Spitalul Militar Regional „Mihail Kogalniceanu” să fie finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naționale, în limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinație, din credite externe și fonduri europene.

Ilie Niță susține că realizarea unui Spital Militar Regional la Constanta care va deservi pacienți din zona Dobrogei și de sud est a țării reprezintă o necesitate. ”Constanta este poate singurul judet din țară care are cel mai mic număr de spitale. Județul Constanța, unul dintre cele mai mari din țară, este situat intr-o poziție strategică atât din punct de vedere militar, cât și economic. Totodată, medicina militară constituie un element vital de sprijin al militarilor români în misiunile încredințate pe timp de pace sau război. Armata României este o armată NATO, care execută misiuni în cele mai complexe teatre de operații. Cu predilecție la Constanța – locație a bazei NATO – armata își întărește capacitatea operațională prin cele mai realiste programe de înzestrare cu tehnică modernă implementate după 1990 și care și-a actualizat concepția de instruire la standardele de interoperabilitate aliate. Față de această situație este absolut necesar ca sistemul medical militar să țină pasul cu transformările armatei noastre. Realizarea spitalului militar propus ține cont și de o semnificativă desfășurare de efective militare aliate, dispuse în principal în Baza Mihail Kogalniceanu, care sunt tot în responsabilitatea medicilor militari constănțeni. Prin promovarea acestei initiative legislative se are în vedere dezvoltarea componentei medicale operationale pentru a face față provocărilor, cazuisticii și patologiei inerente activităților militare și civile, precum și numărului crescut de bolnavi în perioada estivală. Un spital militar regional in Constanta este cu atât mai necesar cu cât în județele învecinate nu există asemenea unități sanitare complexe. Deși la doar 30 de km de Constanța se află amplasata baza militară Mihail Kogalniceanu, problemele medicale ale militarilor americani din bază sunt rezolvate la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Andrei” Constanta. Prin pozitia sa strategica, Spitalul Militar Regional „Mihail Kogalniceanu” Constanta va reprezenta o importantă facilitate medicală. Unitatea va putea asigura suport medical structurilor din sistemul național de apărare”, a explicat Ilie Niță.