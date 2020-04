Președintele organizației județene a PSD, senatorul Ioan Stan aduce lămuriri în legătură cu amendamentele PSD la proiectul de hotărâre de prelungire a stării de urgență peteritoriul României adoptat de Parlament. Asta după ce a observat ”mai mulți pnl-iști, atât din județ cât și din restul țării, extrem de nervoși și nemulțumiți, care ne acuză că nu am fi respectat Constituția și regulamentul Camerei Deputaților prin modificările pe care le-am adus hotărârii privind prelungirea stării de urgență și un președinte al României la fel de nemulțumit și la fel de nervos din cauza intervenției noastre, care a uitat că rolul său este de mediator și că este președintele tuturor românilor, nu al unui anumit partid politic”. Stan a transmis că prin aceste amendamente se urmărește evitarea oricărui abuz, precum și evitarea de cheltuieli fără justificare a banului public.

”Nu știm ce cred pnl-iștii, dar noi considerăm aceste amendamente normale și în spiritul democrației, urmărind prin ele evitarea oricărui abuz, precum și evitarea de cheltuieli fără justificare a banului public. Atât!”

”Am observat mai mulți pnl-iști, atât din județ cât și din restul țării, extrem de nervoși și nemulțumiți, care ne acuză că nu am fi respectat Constituția și regulamentul Camerei Deputaților prin modificările pe care le-am adus hotărârii privind prelungirea stării de urgență. Am mai observat și un președinte al României la fel de nemulțumit și la fel de nervos din cauza intervenției noastre, care a uitat că rolul său este de mediator și că este președintele tuturor românilor, nu al unui anumit partid politic. Totuși nu ne miră atitudinea sa odată ce, la începutul epidemiei, era mai preocupat de organizarea alegerilor anticipate decât de protejarea vieții cetățenilor. Cu toate acestea, pe nici unul dintre ei nu i-am văzut indicând care anume sunt articolele din Constituție și din regulamentul Camerei Deputaților pe care le-am încălcat. De ce? Pentru că nu am făcut nimic în afara legii.

În fapt, Parlamentul României a adoptat pe 16 aprilie 2020, Proiectul de Hotărâre privind prelungirea stării de urgență pe întreg teritoriul României cu voturile PSD, care nu s-a opus acestei inițiative, înțelegând pe deplin necesitatea acestui demers, doar că i-am adus următoarele completări:

– Restrângerea de drepturi și libertăți pe perioada acestei stări de urgență trebuie să fie determinată exclusiv de prevenirea și combaterea epidemiei COVID-19, temeinic motivată și cu respectarea strictă a exigențelor din Constituția României.

– În termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență, Guvernul va prezenta Parlamentului un raport complet privind măsurile adoptate pe perioada stării de urgență pentru prevenirea și combaterea epidemiei COVID-19, măsurile care au restrâns exercițiul unor drepturi sau libertăți fundamentale, măsurile cu caracter economic și social, temeiurile care au determinat luarea măsurilor și efectele produse, precum și conformitatea acestora cu exigențele legilor în vigoare;

– În termen de 60 de zile de la încetarea stării de urgență, Curtea de Conturi va efectua un control al modului de gestionare a resurselor publice pe perioada stării şi va prezenta Parlamentului un raport cuprinzând cele constatate, concluzii și propuneri, în condițiile prevăzute de Constituția României.

Nu știm ce cred pnl-iștii, dar noi considerăm aceste amendamente normale și în spiritul democrației, urmărind prin ele evitarea oricărui abuz, precum și evitarea de cheltuieli fără justificare a banului public. Atât!

Acestea fiind spuse, așteptăm ca pnl-iștii sau chiar președintele țării să le explice cetățenilor ce este greșit în cele menționate mai sus. Sau pur și simplu sunt speriați și nemulțumiți că atunci când se va termina această stare de urgență vor trebui să dea explicații pentru tot ce au făcut? Este o întrebare retorică la care nu așteptăm răspuns, dar suntem convinși că viitorul ne va lumina și în această chestiune”, a explicat Stan.