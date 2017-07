Ministrul dezvoltării regionale și vicepremierul Sevil Shhaideh, i-a transmis asigurări senatorului PSD de Suceava, Virginel Iordache, cu privire continuarea procedurilor necesare pentru construcția Sălii Polivalente din municipiul reședință de județ. Într-o întrebare pe care Virginel Iordache i-a adresat-o vicepremierului Sevil Shhaideh, senatorul sucevean i-a solicitat acesteia să-i precizeze care este stadiul licitației studiului de fezabilitate și al proiectului tehnic pentru Sala Polivalentă din Suceava, dar și care este calendarul desfășurării lucrărilor pentru această investiție. Virginel Iordache i-a transmis ministrului dezvoltării că existența unei Săli Polivalente în Suceava reprezintă pentru locuitorii acestui municipiu o oportunitate pentru extinderea activităților sportive și recreative, iar construcția unui astfel de obiectiv reprezintă „preocuparea pentru un standard de viață ridicat, la nivel european, de care să beneficieze atât iubitorii de sport, cât și întreaga comunitate suceveană”. „Pentru demararea lucrărilor la proiectul Sălii Polivalente din Suceava s-a încheiat un proces verbal cu un raport favorabil între Primărie și Compania Națională de Investiții. În acest sens au fost alocate fonduri din bugetul local, iar reprezentanții CNI au vizitat amplasamentul propus, fiind analizate soluții privind căile de acces și utilitățile necesare acestui proiect”, a amintit senatorul PSD de Suceava.

În răspunsul transmis la întrebarea adresată de Virginel Iordache, vicepremierul Sevil Shhaideh precizează că în cadrul ședinței consiliului tehnico-economic al CNI a fost avizat studiul de prefezabilitate, urmând ca acesta să fie transmis spre avizare și în cadrul ședinței consiliului tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. „Ulterior va fi demarată procedura de achiziție pentru întocmirea studiului de fezabilitate, iar după avizare se va derula procedura de achiziție publică pentru proiectare și execuție”, precizează Sevil Shhaideh. Ministrul dezvoltării a arătat că finanțarea se va realiza în corelare cu alocațiile bugetare destinate programului pentru construcția unor asemenea obiective de investiții.

Sala Polivalentă din municipiul Suceava ar urma să aibă o capacitate de 7.500 de locuri, finanțarea urmând să fie asigurată de Compania Națională de Investiții iar municipalitatea are obligația să asigure utilitățile.

