Senatorul PSD de Suceava s-a aflat luni la deschiderea noului an școlar la Școala gimnazială Todireşti, Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana și Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret ” Suceava unde a fost ani de zile director. ”A fost o onoare pentru mine să mă aflu astăzi, alături de elevii, părinții și cadrele didactice de la Școala gimnazială Todireşti, Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare „Cajvana și Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret ” Suceava , la deschiderea anului şcolar, ceremonie la care am participat cu emoție și deosebită bucurie. Am felicitat pe această cale, cadrele didactice și elevii pentru tot ceea ce au realizat până acum, iar în noul an școlar, le-am dorit împliniri și rezultate de excepție!”, a postat Virginel Iordache pe pagina sa de facebook.