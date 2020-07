Senatorul PSD de Suceava, profesorul Virginel Iordache, cere Ministerului Educației să găsească soluții pentru întoarcerea la școală în condiții normale subliniind că educația online practicată începând cu luna martie, nu se compară cu calitatea actului educațional prestat la clasă în fața elevilor. ”Pe zi ce trece se observă că virusul Sars-CoV-2 nu dispare de la sine, ba mai mult, numărul îmbolnăvirilor crește proporțional cu numărul testărilor efectuate și epidemia nu pare să se apropie de sfârșit. În acest condiții , suntem obligați să găsim strategii alternative, care să ne permită să ne desfășurăm activitățile într-un mod cât mai apropiat de normalitate, respectând totodată măsurile care trebuie luate pentru a ne proteja sănătatea. Având în vedere aceste circumstanțe, trebuie să ne preocupe, în mod special, felul în care se vor desfășura activitățile didactice în anul școlar următor. Educația este un domeniu mult prea important pentru societate ca să ne permitem să mai încercăm diverse improvizații. Trebuie găsită o soluție clară și eficientă pentru ca elevii, cadrelele didactice și personalul didactic auxiliar să-și vadă mai departe de menirea lor și actul educațional să nu aibă de suferit. Pentru că oricât am încerca să negăm realitatea, pur și simplu educația online, pe care am practicat-o începând cu luna martie, nu se compară cu calitatea actului educațional prestat la clasă în fața elevilor”, a declarat Iordache.

”Ca și cadru didactic consider că este o greșeală să mergem pe varianta de învățământ exclusiv online”

El consideră că este de-a dreptul îngrijorător faptul că Ministerul Educației și Cercetării nu a lansat până în acest moment o consultare națională pentru identificarea unor idei privind întoarcerea la școală în condiții optime. ”Și aici mă refer nu numai la învățământul preuniversitar, dar și la cel universitar.Ca și cadru didactic consider că este o greșeală să mergem pe varianta de învățământ exclusiv online. Pentru că experiența didactică presupune mai mult decât ne permite orice platformă online să facem la clasă. Este vorba de relaționare, experiență umană, schimb de idei și nu numai atât. Nu le putem lua copiilor noștri aceste privilegii . De fapt, noi ca și cadre didactice pentru asta am fost pregătiți : să interacționăm direct cu copiii, să le transmitem nu numai cunoștințe teoretice sau să le formam deprinderi practice ci să le transferăm și o parte din sufletul nostru . Profesorul este un veritabil actor care joacă in fiecare moment un alt rol. Pentru ca “ora” să aibă eficiență prestația sa trebuie să fie ireproșabilă. Suntem obligați față de elevii și studenții noștri, să găsim soluții alternative care să le permită acestora să se bucure de experiența școlară, fără a le pune în pericol sănătatea. Din acest motiv, consider că este de datoria Ministerului Educației și Cercetării să ofere un scenariu adecvat pentru noul an şcolar. Un scenariu clar, practic, eficient, în care să nu existe bâlbe organizatorice și care să ne permită să maximalizăm experienta didactică la clasă, în parametrii permiși de contextul epidemiologic, dar să nu ne rezumăm nicicând la un învățământ strict online. Nu putem face asta fără să ne gândim la efectele acestui tip de învățământ, căci despre rezultatele învățământului online, nici nu are rost să discutăm”, a explicat parlamentarul social democrat.

El a ținut să-i atragă atenția ministrului Monica Anisie, că Parlamentul este în activitate și sp garanteze că există toată deschiderea din partea membrilor din comisiile de învățământ, din cele două camere, pentru a găsi împreună soluții legislative care să permită deschiderea noului an școlar in bune condiții, soluții care să asigure o bună desfășurare a activității didactice pe parcursul întregului an școlar.