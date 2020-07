”România a obținut ceea ce au dorit alții să-i dea”, este concluzia exprimată de senatorul PSD de Suceava, Virginel Iordache, după summit-ul de la Bruxelles unde s-au negociat sumele de bani care vor fi pompate în relansarea economiilor europene lovite de criza Covid19. Iată comunicatul remis presei de Virginel Iordache:

”Astăzi, Președintele Klaus Johannis, a făcut declarații de presă cu o infătișare de președinte obosit, plictisit, in care evoca “victoria”, pe care chipurile ar fi obținut-o în urma negocierilor purtate cu liderii europeni, in cadrul summitului de la Bruxelles .

Suma pe care țara noastră a obținut-o pare mare, dar in realitate România a fost din nou dezavantajată.

Cu “aliați “ dezinteresați, interesați mai degrabă de propriile interese (cum este și firesc) cu o capacitate de a negocia, mediocră, România a obținut ceea ce au dorit alții să-i dea.

România va primi, deci, mai puțini bani decât se credea în varianta inițială.

Alții, printre care și noii „copii neascultători” ai Europei, Polonia și Ungaria, au câștigat asta in condițiile in care înaintea summitului, început vineri la Bruxelles, a fost vehiculată posibilitatea suspendării sau reducerii finanţărilor europene pentru ţările care nu respectă valorile democratice europene. Polonia şi Ungaria au ameninţat că îşi vor exercita dreptul de veto dacă se va decide stabilirea unei condiţionări între acordarea finanţărilor şi respectarea statului de drept.

Nouă ni se vor diminua sumele pentru sănătate și dezvoltare rurală, subvențiile vor fi mai mici și împrumuturile mai mari. Asta, după 4 zile și 4 nopți de negocieri dure, în care președintele României a “tăcut inteligent”.

Reamintesc, că participanții la cel mai lung summit din istoria UE, au decis la Bruxelles, după îndelungi negocieri, ca 750 de miliarde de euro să fie pompate în relansarea economiilor europene lovite de criza Covid19, din care 390 de miliarde fiind sume rambursabile.

Condițiile acordării sumelor (în tranșe) și mărimea lor in valoare absolută reprezintă o victorie a nordului auster asupra sudului european.

Din fondul total de 750 de miliarde de euro, României îi pot reveni circa 33 de miliarde în următorii 7 ani, la care se adaugă sumele provenite din bugetul UE pentru intervalul 2021-2027, suma totală de care poate beneficia România ridicându-se la aproximativ 80 de miliarde de euro”.