Senatorul PSD de Suceava, Virginel Iordache, reamintește opiniei publice că două dintre proiectele anunțate de primarul Ion Lungu și anume cele vizând amenajarea de parcări supraterane în municipiul Suceava și achiziționarea de autobuze electrice le-a propus el în 2008 pe vremea când era consilier local municipal. ”Fără dorința de a ma erija într-un atotcunoscător, trebuie să reamintesc opiniei publice din Suceava, că in anii 2005-2006 in calitate de consilier local am propus Consiliului local de la vremea aceea și primarului Ion Lungu, evident, ca Primăria Suceava să achiziționeze mijloace de transport in comun cu motoare electrice, motivând, la vremea aceea, că aceste motoare sunt ecologice și că în toate orașele civilizate ale Europei circulă asemenea mijloace de transport în comun. Evident propunerea nu a fost luată în seamă pentru că venea de la un consilier din opoziție. Ce se întâmplă astăzi? …Ion Lungu achiziționează mijloace de transport electrice plimbându-se prin oraș într-un Smart electric..In anul 2008 am venit cu trei propuneri care de asemenea au fost ignorate de actualul primar: construirea unei artere de circulație paralelă cu B-dul Calea Unirii,al cărui proiect exista încă de dinainte de 1989;Ideea venea pe fondul creșterii traficului rutier in Suceava și a necesității de a lua măsuri pentru descongestionarea acestuia; amenajarea, în imediata vecinătate a râului Suceava, a unor zone de agrement de la Ițcani până in zona Mall-lui care să poată contribui la creșterea nivelului de dezvoltare al zonei și mai ales pentru valorificarea potențialului uman,uitat de toți primarii; amenajarea de parcări supraterane in zona MacDonalds, Centrului de statistică , Cartodrom etc. Așa cum desigur anticipați niciuna din cele trei inițiative nu a fost luată in seamă. Ba mai mult am fost ironizat pe un anumit post TV. Ce se întâmpla astăzi ? Primarul Sucevei începe să vină cu idei “noi” gândindu-se probabil că mai poate să adoarmă sucevenii cu proiectele pe care le-au inițiat alții. Nu-i cerem primarului drept de autor pentru proiectele noastre, nu- l vom acuza de plagiat îi cerem în schimb să le transpună in practică. Si îi mai cerem ceva:proiectele să fie realizate cu bani europeni pe una din axele de finanțare propuse de UE. Nu am vrea să se întâmple ca și până acum”, a declarat Iordache.