Senatorul USR-PLUS de Suceava, George Mîndruță îi cere clarificări ministrului de interne cu privire la numirea comandantului operațiunilor din 10 august 2018 la conducerea Jandarmeriei Prahova. George Mîndruţă i-a transmis ministrului de interne, Lucian Bode, că 10 august 2018 rămâne în istoria democratică a României recente una dintre cele negre zile, iar cetățenii sunt încă marcați de evenimentele petrecute în Bucureşti acum mai bine de doi ani. „În tot acest timp, răspunsul autorităților cu privire la cele întâmplate întârzie, iar responsabilii nu sunt trași la răspundere în niciun fel, nici măcar moral. În acest context, comandantul operațiunilor Jandarmeriei București din 10 august 2018, domnul Laurențiu Cazan, a fost numit inspector șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Prahova, în condițiile în care acesta este pus sub acuzare de către DIICOT tocmai cu privire la faptele petrecute atunci și la represiunea Jandarmeriei în cadrul acelor evenimente”, a spus senatorul sucevean.

În aceste condiţii, el i-a solicitat ministrului de interne să îi spună cine și când a luat decizia numirii lui Laurențiu Cazan în funcția de inspector șef, dar şi când i-a fost adusă la cunoștință această numire. De asemenea, George Mîndruţă îl întreaba pe ministrul Lucian Bode care sunt măsurile pe care le are în vedere în legătură cu această numire.