Președintele USR Suceava, senatorul George Mîndruță, nu crede că la ora actuală ar fi potrivit pentru a îndeplini un mandat de ministru al Apărării. Parlamentarul sucevean este secretarul Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senat. Timp de 21 de ani, George Mîndruță a fost militar de carieră și a avut misiuni în țări precum Bosnia-Herțegovina, Afganistan și Sudan. A lucrat și la Serviciul de Protecție și Pază. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, senatorul Mîndruță a declarat: „Sînt un om realist, și-n momentul ăsta portofoliul Apărării este o pălărie prea mare pentru mine. Încă mai am multe de învățat. În toată cariera mea militară eu am fost un om de teren. Nu am stat la birou, nu am făcut tot felul de teorii. Nici nu s-a pus problema și chiar dacă s-ar fi pus nu aș fi acceptat o asemenea nominalizare. Repet, în momentul ăsta e o pălărie prea mare pentru mine”. Totodată, el susține că România are nevoie urgent de un guvern stabil pentru a aborda cu seriozitate cele trei crize existente: medicală, economică și politică. George Mîndruță a precizat: „Mă aștept la responsabilitate din partea liderilor PNL și UDMR, pentru că de asta avem nevoie. Nu e nevoie de prelungirea crizei, de interimate și instabilitate, ci e nevoie de așezarea unui guvern cu puteri depline”.