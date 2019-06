Senatorul PSD de Suceava, Ioan Stan, a salutat votul favorabil dat miercuri, 26 iunie, în plenul Camerei Deputaților – Cameră decizională la Legea Pensiilor care în final a fost adoptată cu 197 de voturi „pentru” 70 de abțineri ale reprezentanților PNL și USR și nici un vot împotrivă. El a anunțat că punctul de pensie va crește, etapizat, până în anul 2021 astfel: 2019 – 1.265 lei, 2020 – 1.775 lei, 2021 – 1.875 lei. Din anul 2022 valoarea punctului de referință se va indexa anual cu rata inflației și 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat. Vă prezentăm integral comunicat de presă remis de senatorul PSD Ioan Stan.

”Ieri, 26 .06.2019, plenul Camerei Deputaților – Cameră decizională, a fost adoptată Legea pensiilor, poate cea mai elaborată și mai dezbătută lege adoptată în timpul guvernării PSD-ALDE. Expresie a strădaniilor noastre de a mulțumi în mod echitabil celor care au muncit o viață și au, cu siguranță, dreptul de a se bucura de considerația noastră, Legea pensiilor a avut același parcurs dificil ca tot ce s-a elaborat în această guvernare în domeniul legislativ.

După repetatele false alarme, lansate cu înverșunare de adversarii politici, care anunțau că nu sunt bani pentru plata pensiilor, deși prevederile bugetare ale anului, așa întârziate la promulgare cum ne-am obișnuit ,erau clare, după acuzele dintre cele mai agresive lansate de pseudoanaliști ai partidelor din opoziție chiar de la tribunele Parlamentului, Legea a trecut. A trecut cu 197 de voturi „pentru” 70 de abțineri și nici un vot împotrivă.

Sincer, modul în care s-a votat nu mă miră. Am votat „pentru” noi cei care am înscris acest punct special în programul nostru de guvernare. Au votat „pentru” deputați ai altor partide politice solidari cu dorința noastră de a îmbunătăți statutul pensionarilor din România, asigurându-le un climat de viață decent, onorabil și mai ales meritat.

S-au abținut de la vot reprezentanții PNL și USR. Este de înțeles că au votat astfel. Neavând argumente pentru a combate în mod just prevederile legii și cei nou născuți în politica românească și cei obișnuiți să taie pensiile s-au ascuns în spatele abținerii. Este caracteristic pentru aceste specimene politice și este edificator pentru ceea ce ar face dacă vor acapara puterea.

Până atunci însă, punctul de pensie va crește, etapizat, până în anul 2021 astfel – 2019 – 1265 lei, 2020 – 1775 lei, 2021 – 1875 lei. Din anul 2022 valoarea punctului de referință se va indexa anual cu rata inflației și 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat. Sunt prevăzute modificări în sprijinul mai multor categorii de viitori pensionari,femei, masteranzi, doctoranzi. Nu voi intra în amănunte. Voi spune doar că au fost cuprinse în textul Legii prevederi menite să corecteze inechități, să vină în sprijinul nevoilor reale ale cetățenilor, conform programului de guvernare asumat.

Votul acordat cu această ocazie ne oferă cadrul propice pentru a ne întreba, chiar dacă retoric, cine merită încrederea alegătorilor. Cei care fac ceea ce au promis, și-au asumat și transpun în viața românilor, sau cei care, așișderea deputaților PNL de Suceava, se abțin cînd e vorba de binele general. Cred că este un subiect demn de atenție”.