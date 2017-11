Senatorul PSD de Suceava, Virginel Iordahe, a devenit ”naș” pentru nouă familii care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Evenimentul a avut loc duminică în comuna Stroiești și a fost organizat de Primărie și Consiliul Local. ”Un moment deosebit inițiat de C.L. al comunei Stroieşti și pus în practica de primarul Mihai Senic. Am devenit „naş” pentru 9 familii care au aniversat 50 de ani de căsătorie. Le urez tuturor sănătate tuturor. Am speranța că am reușit să le aducem o picătură de bucurie în suflete. Felicitări tuturor!”, a punctat parlamentarul social democrat.