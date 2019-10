Senatorul PSD de Suceava, Virginel Iordache, de formație profesor, a vorbit într-o declarație politică susținută astăzi în Plen, despre “Rolul școlii in societatea contemporană” în care a reiterat rolul cadrului didactic in educarea copiilor și tinerilor precum și faptul că “astăzi, mai mult ca niciodată, avem nevoie de profesori pregătiți și foarte motivați, care cred cu adevărat în misiunea lor”. ”Eu , cred cu fermitate, că transformarea societății depinde de succesul transformării educației și mai cred că suntem în stare să facem acest lucru,fără a importa pseudo- modele educaționale”, a spus profesorul Iordache. El a ținut să mulțumească în final colegilor profesori pentru efortul pe care îl depun. ”Vă multumesc dragii mei colegi, pentru munca dificilă, dar frumoasă, depusă in dezvoltarea, învățarea și îndrumarea copiilor noștri. Cu recunoștință, alături de întreaga societate, vă felicit pentru dedicația și altruismul cu care modelați viitorul și vă doresc prosperitate, inspirație și energie pentru a deschide calea spre descoperire și cunoaștere”, a spus parlamentarul social democrat.