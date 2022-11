Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, susține că în cele din urmă PSD şi-a impus viziunea şi soluţiile, și a convins partenerii de guvernare că fiecare categorie socială poate fi sprijinită, însă nu la fel, ci diferit. Astfel, potrivit parlamentarului social-democrat, cei cu venituri mici vor primi mai mult sprijin din partea statului. Senatorul Stan a adăugat că, în fond, la vremuri de criză este nevoie de solidaritate. El a menționat: „Drept urmare, am considerat că fiecare categorie trebuie ajutată diferit, iar susținerea din partea statului trebuie să meargă în proporție mai mare la cei care resimt din plin efectele crizei economice. Și aici ne referim atât la persoanele active – salariații cu salariu minim – prin creșterea salariului minim la 3.000 lei (din care 200 de lei scutiți de taxe), cât și la cei care un muncit o viață și cu toate acestea au acum pensii mici. Astfel, de la 1 ianuarie toate pensiile vor crește cu un procent de 12,5 %, respectiv punctul de pensie va fi de 1.784 de lei. Totodată, vom continua acordarea unui sprijin țintit pentru pensionarii cu pensii sub 3.000 de lei. Astfel se vor acorda 1.000 de lei celor cu pensii până în 1.500 de lei, 800 de lei celor cu pensii până în 2.000 de lei și 600 de lei celor cu pensii până în 3.000 de lei. Acest sprijin va fi împărțit în două tranșe pe parcursul anului 2023. Totodată, vom acorda un sprijin de 1.400 de lei (în două tranşe semestriale) pentru plata facturilor la energie pensionarilor cu vârsta de peste 60 de ani, care au pensii sub 2000 de lei. În plus, persoanele cu venituri de până la 1.700 de lei vor primi carduri pentru alimente în valoare de 250 de lei, o dată la două luni, pe tot parcursul anului 2023. Nu i-am uitat nici pe veteranii şi văduvele de război, majorându-le indemnizaţia cu aproximativ 30% iar alocaţiile, de la 1 ianuarie 2023, vor fi indexate cu rata inflaţiei”. Senatorul Stan a conchis: „PSD a promis, PSD s-a ţinut de cuvânt!”

, 1.0 out of 10 based on 1 rating