Președinele organizației județene a PSD, senatorul Ioan Stan, a ironizat într-un comunicat de presă declarațiile făcute sâmbătă în cadrul unei conferințe de presă de deputatul PNL de Suceava, Angelica Fădor, vizavi de vizita în SUA a președintelui Klaus Werne Iohannis vizită considerată ”un succes pentru România și o reconfirmare a încrederii de care se bucură șeful statului din partea administrației americane”. Vă prezentăm comunicatul integral:

”Contest cu înverșunare zicerea că sâmbăta ar fi trei ceasuri rele.

Cel puțin sâmbăta trecută, chiar dacă vor fi fost, conținutul distractiv al unei anumite conferințe de presă ne-a creat o stare de amuzament cum doar aberațiile lansate cu aplomb de adevăr absolut o pot face.

O distinsă doamnă deputat PNL, precizez formațiunea politică pentru ca nu cumva anume pretendenți la glorie nemeritată să-și însușească meritele unui atare demers, așa cum se teme vicepreședintele regional al PNL, o distinsă doamnă deputat zic, s-a lansat în nesfârșite șiruri de osanale la adresa președintelui României ca urmare a vizitei acestuia în SUA. Declarând această vizită nici mai mult nici mai puțin decât ,,istorică”, onorabila anunță entuziast că nici o altă întâlnire a unui președinte român cu unul al SUA nu a înregistrat mai multe premiere în domeniul economic, cât și în privința politicii de apărare sau cea energetică.

Afirmând că efectele vizitei președintelui se văd deja în faptul că se află în analiza companiilor americane potențiale investiții noi în România în valoare de peste 10 miliarde de dolari, vorbitoarea se lasă pur și simplu copleșită de entuziasm, ca și cum aceste sume s-ar afla deja în buzunarul nostru. Cu respect aș ruga-o să mai îngăduie puțin. Nu de alta dar nu m-aș mira să aflăm că și Compania Bechtel s-o fi numărat printre recomandații Consiliului de Afaceri Americano-Român, organizație non profit care reprezintă anumiți investitori americani cu afaceri în România, organizație a căror declarații le citează doamna deputat, ca să putem aprecia la justa valoare ,,greutatea” unor astfel de recomandări.

Despre abordarea prezidențială a problemei gazelor naturale din Marea Neagră nu spune doamna deputat nici un cuvânt. De fapt bine face. În fața americanului căruia tocmai i s-a refuzat cumpărarea Groenlandei, ce să facă nevinovatul nostru președinte? Să se mai pună pentru câteva miliarde de metri cubi de gaz acolo și să rămână, Doamne ferește, fără șapcă? Asta după ce așteptase în mașină cca. 10 minute să iasă Donald la portiță și să-l primească? Haida de! ,,Nici un alt președinte român nu s-a mai bucurat de un respect similar și nu a mai primit astfel de gesturi de apreciere de la Casa Albă”, ne anunță triumfătoare respectiva persoană.

Mulțumim lui Dumnezeu am zice noi, cu umilință!

Pesemne că din cauza emoțiilor declanșate de manifestările amicale ale președintelui american, d-lui Iohannis nici prin cap nu i-a trecut că eventuale modificări ale legislației privind exploatarea gazelor din Marea Neagră se pot face doar de către Guvern.

Cât despre problema vizelor pentru români vom avea parte, ca și până acum, de tot sprijinul, rămas până în prezent fără rezultat, în fața Congresului, care el și numai el hotărăște. E clar pentru noi toți și îmi pare rău, pentru cea care a vorbit, că nu și pentru domnia sa.

În condițiile în care doamna deputat a avut un discurs de atare proporții, apreciez curajul d-lui vicepreședinte regional al PNL de a ieși la vorbire cu așa răsuflate și uzate declarații. N-a făcut altceva decât a mai demonstrat încă odată cum sună cînd vrei să ieși în față, fără să ai cu ce. Aceleași vechi acuze fără suport real, aceleași vorbe goale care nu mai păcălesc nici pe acoliți. Aș zice atenție la d-na deputat, domnule vice. Mai încercați și alte teme. Nu că v-ar folosi la ceva!”

Senator, Ioan Stan – Președinte al Organizației Județene PSD Suceava