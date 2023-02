Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, afirmă că, în opinia social-democraților, prin taxa de solidaritate extinsă, sume importante de bani se reîntorc către societate. Redăm în continuare integral un comunicat semnat de senatorul Stan: „În timp ce PNL-ul discută pe marginea unor conflicte politice mai mult sau mai puţin închipuite, PSD lucrează pentru a găsi noi soluții economice pentru cetățeni. Şi ne referim aici la modelul de taxare propus de PSD pentru marile companii, care reprezintă practic o extindere a taxei de solidaritate introdusă la nivel european în domeniul energiei. În acest sens, partidul nostru propune ca acest model să fie extins la toate companiile mari, care au înregistrat profituri excepționale și care trebuie să plătească taxe în România măcar la fel cum plătesc firmele românești, adică cel puțin 1% din cifra lor de afaceri. Avem convingerea că supraprofiturile obținute prin specularea actualei situații de criză trebuie suprataxate și, astfel, o parte din ele să se reîntoarcă către societate. Afirmăm asta deoarece sunt multinaționale care prin așa-zisele optimizări fiscale ajung să plătească un impozit sub echivalentul a 1% din cifra lor de afaceri, în timp ce companiile românești plătesc mai mult. În cele din urmă este vorba despre echitate! Nu ni se pare normal ca aceste companii multinaţionale să-şi exporte profiturile prin diverse inginerii financiare, iar profitul declarat să rămână atât de mic încât, impozitul de 16% din acesta să nu reprezinte nici măcar 1% din cifra de afaceri, faţă de cum plătesc toate IMM-urile din România. Totodată, trebuie spus că există firme românești cu același profil de afaceri unde impozitul de 16% pe profitul declarat reprezintă peste 3% din cifra de afaceri, tocmai pentru că nu fac ingineriile financiare amintite. Iar acest lucru nu este corect nici faţă de antreprenorii români, nici faţă de cetăţeni. Drept pentru care, din punctul nostru de vedere, taxa de solidaritate extinsă reprezintă soluţia cea mai potrivită pentru această situaţie, PSD rămânând consecvent cu propria doctrină care a pus şi pune mereu românii pe primul loc”.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating