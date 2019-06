Senatorul PSD de Suceava, Virginel Iordache, lămurește printr-un comunicat de presă, ”situația creată artificial” în jurul bolii sale pentru care a fost nevoie să fie transportat cu elicopterul SMURD la Institutul de Boli Infecțioase “Matei Balș”. Iordache își exprimă regretul pe de o parte față de ”minciunile, jignirile și reaua credință aduse de unele publicații, iar pe de altă parte dezaprobă modul în care o parte din politicieni au dezvoltat subiectul”. Vă prezentăm comunicatul integral:

”Din considerente lesne de înțeles pentru cititori, din dorința de a lămuri odată pentru totdeauna situația creată artificial în jurul senatorului Virginel Iordache și mai ales pentru a informa în mod corect și onest cetățenii, facem următoarele precizări:

Senatorul Virginel Iordache a fost externat, în stare ameliorată, din Institutul de Boli Infecțioase “Matei Balș”, joi 06.06.2019, cu diagnosticul de „Hipotensiune pe fond de endocardită pe valvă mitrală nativă reumatismală Coxiella Burnetii”, la care se adaugă și alte afecțiuni, care pot fi vizualizate pe biletul de externare atașat prezentului comunicat. Endocardita valvulară a fost determinată de bacteria Coxiella Burnetii, o bacterie intracelulară Gram negativă. Agresivitatea acestei bacterii s-a suprapus peste artrita reumatoidă de care suferea senatorul, de aici probabil și complicațiile ulterioare;

Diagnosticul cu care a fost externat senatorul nu are nicio legătură cu diagnosticele care au fost vehiculate în mass-media. În urma investigațiilor efectuate, senatorul Virginel Iordache nu reprezintă sursă de contaminare a celor din jur, dar tratamentul cu antibiotice trebuie să continue pe o durată de 18 luni de la data externării, cu control cardiologic lunar, analize ale sângelui, precum și efectuarea de eco-cord transesofagian;

În ceea ce privește modul în care a fost informată opinia publică, senatorul Virginel Iordache își exprimă regretul: pe de o parte față de minciunile, jignirile și reaua credință aduse de unele publicații, iar pe de altă parte dezaprobă modul în care o parte din politicieni au dezvoltat subiectul.

În încheiere, senatorul Virginel Iordache dorește să mulțumească doamnei conferențiar doctor Anca Streinu-Cercel, personalului medical din cadrul Institutului Național de Boli Infecțioase “Matei Balș”, iar pe de altă parte medicilor și personalului medical din cadrul Spitalului Județean “Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, pentru modul exemplar în care s-au implicat în rezolvarea problemelor de sănătate”.

Biroul de presă, senator Virginel Iordache