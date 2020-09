Senatul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a decis că purtarea măștii de protecție, de unică folosință, este obligatorie atît în spațiile închise, cît și în cele deschise din campus. De asemenea, pentru reducerea densității populației școlare în campus pe durata activităților față în față și a cazării în cămine în limitele impuse de restricțiile sanitare, se vor forma două grupuri de studenți înscriși la ciclul de licență Învățămînt cu Frecvență și Învățămînt la Distanță. Examenele, colocviile, restanțele, reexaminările, examenele de finalizare a studiilor, examenele de grad și oricare alte examinări se vor susține on-site, cu formații de studiu potrivite capacității sălilor unde se vor desfășura. Cazarea studenților se va face pe perioade limitate de timp conform grupei din care face parte studentul A/B, în limita locurilor disponibile și în conformitate cu restricțiile impuse de autorități. Cazarea va fi permisă doar după prezentarea unui test negativ pentru noul coronavirus. Testul trebuie efectuat cu maxim 3 zile lucrătoare înainte de data accesului în cămin. În aceeași cameră vor fi cazați, de regulă, studenți din aceeași grupă sau din același an de studiu. Studenții masteranzi vor fi grupați într-un număr limitat de camere, de regulă, într-un singur cămin. Pe durata cazării nu sînt permise deplasările la domiciliu și nu pot fi primiți oaspeți. Situațiile excepționale pot fi aprobate de către prorectorul cu probleme studențești. În anul academic 2020-2021, la universitatea suceveană, menținerea burselor studenților nu va fi condiționată de prezență. Cuantumul burselor sociale va fi suplimentat cu 50 de lei/lună. Suma în plus este destinată procurării de către studenți a măștilor de unică folosință. Din fondul de burse constituit la nivelul USV și din soldul fondului de burse, se asigură decontarea testelor Real Time-PCR pentru COVID-19, pe bază de documente justificative, dar nu mai mult de 200 lei/test și nu mai mult de 3 teste pe durata întregului an universitar. Se asigură și decontarea testelor de anticorpi pentru noul coronavirus, pe bază de documente justificative, dar nu mai mult de 100 de lei/test și nu mai mult de 2 teste pe durata întregului an universitar. Cantina/restaurant va funcționa, în principal, în regim de catering și va asigura servirea mesei doar la caserole. La mesele din interior va putea fi asigurat un număr limitat de locuri, în condițiile respectării normelor sanitare. Dacă nu sînt locuri disponibile, staționarea în spațiul de servire a mesei este interzisă.