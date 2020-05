Programatorii Senior Software lucrează în această perioadă, alături de o echipă mixtă de specialiști, la dezvoltarea unui produs inovator destinat pacienților cu probleme respiratorii grave – un prototip de ventilator mecanic. Proiectul este o premieră pentru România și a fost inițiat de Electroargeș SA.

O echipă de programatori de la Senior Software contribuie, alături de Electroargeș, profesori de la Universitatea din Pitești și ingineri ai companiei Dacia, la dezvoltarea unui prototip de ventilatoare mecanice, proiect de cercetare-dezvoltare inițiat și demarat de Electroargeș SA. Producătorul de electrocasnice Electroargeș a decis săînceapă acest proiect în contextul în care o bună parte din spitale se confruntă cu lipsuri de echipamente medicale, iar producerea locală a unor astfel de ventilatoare mecanice ar putea rezolva parțial această situație.

Aparatul a fost conceput în așa fel încât săîndeplinească condițiile minime pentru un ventilator mecanic folosit în ventilația intubată, urmând ca pe parcurs să se adauge, din software, și alți parametri. Echipamentul electronic de ventilare mecanică a intrat deja în etapa de testare, urmând să se realizeze producția în serie după ce acesta va fi avizat de MapN.

“Odată cu decretarea stării de urgență generată de pandemia SARS COV 2, am realizat căputem utiliza capabilitățile și experiența de peste 40 de ani spresprijinirea comunității, așa că am decis să producem ventilatoare mecanice. În acest sens, am construit o echipă inedită, formată din profesori universitari, ingineri, manageri și programatori.

Alături de Dacia și Universitatea din Pitești, Senior Software și-a arătat interesul de a deveni parteneri în acest proiect. Îi știam de mult ca un jucător important în piața de soluții software inovatoare și vreau să le mulțumesc pe această cale pentru implicarea, profesionalismul și dedicarea de care dau dovadă. Sunt convins căîmpreună vom avea și alte proiecte de succes, 100% dezvoltate în România, din care să rezulte produse inteligente, de ultimă generație”, a precizat Alexandru Sârghe, Consilier Dezvoltare Președinte CA Electroargeș.

Senior Software are o experiență de 17 ani în dezvoltarea de soluții software adaptate necesităților specifice mediului românesc. Cu peste 400 de implementări de succes la activ, furnizorul de sisteme Senior Software se bazează pe tehnologii moderne, adaptate nevoilor din piață,și know-how-ul unei echipe de profesioniști. Cu sedii în București, Cluj, Constanța, Iași și o preocupare constantă pentru îmbunătățirea și extinderea soluțiilor oferite, compania oferă o gamă completă de sisteme software pentru managementul integrat al afacerilor.