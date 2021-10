Astăzi, 1 octombrie, la nivel mondial, se sărbăreste Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Ar trebui sa fie un motiv de bucurie și sărbătoare, o zi în care îi cinstim pe seniori. Din păcate, această situație rămâne un ideal pentru majoritatea celor cu vârsta de peste 65 de ani din România, care se confruntă cu săracie, boli, marginalizare și singurătate, numărând zilele rămase până la încasarea pensiei.

În 2020, vârstnicii (65+) reprezentau 19% din populația României (INS), 32,8% dintre aceștia aflându-se în risc de excluziune socială sau sărăcie (Eurostat). Dintre aceștia, peste 26% locuiesc singuri, 28% locuiesc în gospodării cu alte persoane 65+(cupluri de pensionari), 14% au limitări privind activitățile zilnice din cauza problemelor de sănătate ce le afectează vederea, auzul, mersul sau urcatul scărilor, memoria sau concentrarea, îngrijirea personală sau comunicarea, iar 6,5% (212.000 de vârstnici) se confruntă cu limitări serioase sau totale, dar nu beneficiază de ajutorul familiei și au nevoie de sprijin pentru realizarea activităților zilnice.

În România, există o slabă dezvoltare a serviciilor pentru vârstnici, în special din mediul rural, comparativ cu alte categorii defavorizate (Calitatea vieții persoanelor vârstnice din România, 2014). La 12 aprilie 2021 funcționau 1891 servicii publice și private licențiate pentru vârstnici, conform M.Muncii, dintre care 689 sunt centre rezidențiale.

Ne doare și ne îngrijorează indiferența politicienilor față de această categorie de vârsta și preocuparea legată doar de prelungirea vârstei de pensionare, fără recunoașterea realității vieții vârstnicului din România.

Barometrul de Opinie Publică 2017 arată o implicare civică a vârstnicilor foarte redusă: 3,5% au activat într-o organizație voluntară, 6,7% au semnat o petiție, 4% au participat la o demonstrație publică, 6,7% au încercat să contacteze un om politic.

Federația SenioriNET se angajează într-un demers la finalul căruia fiecare vârstnic din Romania să poată beneficia de servicii socio-medicale accesibile, de calitate și sustenabile. Vizăm creșterea calității serviciilor socio-medicale furnizate persoanelor vârstnice, prin construirea unui cadru de funcționare și finanțare a acestora și poziționarea ca partener strategic de dialog cu actorii politici și sociali interesați, privind drepturile persoanelor vârstnice.

Vom fi prezenți la consultări și vom veghea asupra deciziilor politice, subliniind prin toate mijloacele, că este necesar să se ia măsuri care răspund nevoilor vârstnicilor și care corespund realității.

Dorim ca în 2027 Federația SenioriNET să reprezinte una dintre cele mai puternice voci în slujba vârstnicilor din România, un vector de schimbare în sistemul de servicii socio-medicale. Credem că fiecare dintre noi merită să îmbătrânească demn și să fie văzut ca un membru valoros al comunității din care face parte. (Doina Crângașu, CARITAS Romania, Manager de proiect)

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și cresterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând, în același timp, relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informatii despre Granturile SEE si Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Membrii SenioriNET celebrează Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice

Ca în fiecare an, la nivel internațional, data de 1 octombrie este marcată prin diverse acțiuni și inițiative dedicate seniorilor.

București, Filiala de Crucea Roșie Sector 5, crucearosie5.ro

Sub sloganul „Nu-i niciodată prea târziu să salvezi o viață de om!” Filiala de Crucea Roșie sector 5 București vine în sprijinul acelor seniori care simt nevoia să continue implicarea lor în comunitate, mai ales pe prin actiuni de sprijin umanitar. Modulul de inițiere în acordarea primului ajutor medical de bază se va desfășura gratuit pentru 20 de seniori, sâmbătă – 2 octombrie 2021, de la ora 10.00 la Colegiul Economic Viilor. Confirmarea interesului de participare se face prin e-mail: sector5@crucearosie.ro și/sau prin sms la tel. 073444 99 40. De asemenea, există posibilitatea de înscriere folosind aplicația mobilă ”Prim Ajutor” – prin telefon.Totodată voluntarii pregătesc un număr de 500 de pachete igienice – care vor fi distribuite Seniorilor în zilele de 1 si 2 octombrie.

Constanța, Fundația Crucea Alb-Galbenă Filiala Constanța, https://www.facebook.com/Fundatia-Crucea-Alb-Galbena-Filiala-Constanta-1632343810339669, https://www.cag.ro/

Pe data de 1 octombrie, echipa Fundației Crucea Alb-Galbenă filiala Constanța va distribui pachete cu alimentele varstnicilor din zonele defavorizate din judet. Sunt vizate 30 de persoane.

Satu Mare, Caritas Dieceza Satu Mare, caritas-satumare.ro

În 29.09.2021 Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare împreună cu DAS Satu Mare, organizează un eveniment cultural, pentru vârstnicii care frecventează Centrul de zi, în cadrul proiectului – “Implicat și activ la vârsta înțelepciunii”.

Bacău, Fundația de Sprijin Comunitar, fsc.ro

Fundația de Sprijin Comunitar va organiza: Seminarul “Servicii specializate pentru seniorii Bacăului”, 1 octombrie, între orele 10:00-12:00. Pentru a participa la eveniment, cei interesați sunt invitați să acceseze următorul link la data și ora desfășurării evenimentului: https://fscro.webex.com/fscro/j.php?MTID=mc7451f2ccd99d702e997e2d509aaf6fa. Vor fi prezenți specialiști din administrația publică locală, din sectorul ONG, reprezentanții persoanelor vârstnice din Bacău.

”Punte între generații” – activitate desfășurată de către copii “Centrului de zi pentru copilul dezavantajat Tamași” și persoane vârstnice din comuna (inclusiv din programul de îngrijire la domiciliu), 1 Octombrie între orele 13:00-16:00.

Cluj, Fundația pentru Îngrijirea Vârstnicului Cluj, fiv.ro

Fundația pentru Îngrijirea Vârstnicului Cluj organizează pe 29 septembrie de la ora 13 redeschiderea activității cenaclului literar și în data de 30 septembrie ora 11, echipa cultural-artistică coordonată de prof. Alexandru Cucu prezintă programul cultural – artistic “1 octombrie – Ziua noastra”.

Iași, Centrul Diecezan Caritas Iași, caritas-iasi.ro

Asociația Centrul Diecezan Caritas Iaşi, prin Centrele Regionale de Îngrijire la Domiciliu organizează o serie de acțiuni care ne îndeamnă să ne îndreptăm atenția și iubirea către vârstnicii beneficiari: vizitarea beneficiarilor la domiciliu și oferirea de pachete cu alimente, flori și felicitări special create pentru ei.

Oradea, Caritas Eparhial Greco-Catolic Oradea, caritaseparhial.ro

Direcția de Asistență Socială Oradea și Caritas Eparhial Greco-Catolic Oradea organizeză vineri, 1 Octombrie 2021 la Centrul Rezidenţial “Casa Frenţiu”, activități festive: sărbătoare cu cântece, voie bună și recital de poezii. Sărbătorim înţelepciunea, experienţele de viaţă ale seniorilor şi puterea de a rămâne demni şi senini după furtunile vieţii. Personalități locale marcante sunt invitate: Primar Florin Birta, viceprimar Arina Mos, Miorița Săteanu cetățean de onoare al municipiului Oradea și membru al Parlamentului Seniorilor din România, Ioan Flueraş coordonatorul Corului „General Traian Moşoiu”.

Blaj, Caritas Metropolitan Greco-Catolic, caritas-blaj.ro

Respect pentru vârstnic: vom oferi varstnicilor beneficiari (150 persoane) pachete cu alimente și câte o felicitare confecționată de copiii din Centrele de zi Caritas cu mesaje personalizate. Astfel încurajăm solidaritatea și respectul între generații și să ne prețuim pe vârstnicii.Perioada de derulare a actiunii: 27.09-8.10.2021.

Stil de viață sănătos, îmbătrânire activă: La nivelul CID Târnăveni – acțiune dedicată seniorilor voluntari care sunt activi în proiectele din comunitatea locală: editarea unei Broșuri – retrospectivă a activităților derulate împreună, dar care cuprinde și planuri de viitor. Cu scop de informare și educativ, va conține și o secțiune cu sfaturi de la profesioniști din domeniul nutriției, psihologic, medical, social, pentru adoptarea și menținerea unui stil de viață activ și sănătos la vârsta a treia.

Din păcate, din cauza situației pandemice și a restricțiilor impuse, mai multe evenimente tradiționale cu scop de socializare sau vizitare diverse obiective, au fost anulate.