Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi a anunțat că au fost finalizate lucrările de amenajarea a unui nou sens giratoriu pe str. Mitropoliei, în apropiere de uzina electrică. Lucian Harșovschi a declarat că pe str. Mitropoliei, la intersecția cu str. Parcului și str. Brădetului, s-au modificat regulile de circulație și s-a amenajat un sens giratoriu nou, ce va facilita circulația către și dinspre oraș.

„S-a optat pe varianta unor elemente de construcție ușoare, balize New Jersey, în așa fel încât, în funcție de evaluarea făcută de către specialiști, să vedem dacă trebuie aduse noi modificări.

Mai mult, vom reabilita și vom extinde trotuarul până la limita cu Ipotești, pe str. Brădetului.

Către toți participanții la trafic, revin cu rugămintea de a fi atenți și de a respecta noile reguli de circulație implementate în tot orașul, pentru siguranța și fluidizarea traficului”, a transmis Lucian Harșovschi.