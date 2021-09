Primăria municipiului Suceava va amenaja un sens giratoriu temporar în zona fostei uzine electrice pentru fluidizarea traficului. Primarul Ion Lungu a declarat astăzi că a obținut autorizația pentru lucrări și că acestea vor începe cât de repede. ”Având în vedere că acolo e o zonă imobiliară în dezvoltare facem deocamdată sensul giratoriu temporar. Proprietarul din zonă va trebui să cedeze și el o bucată de teren pentru amenajarea giratoriului mare atunci când o să-l facem și a spus că este de acord. Urmează ca cei de la Loial să pună elementele de plastic și giratorul temporar să devină funcțional”, a spus Lungu.

