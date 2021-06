La intersecția bulevardului 1 Mai cu Calea Obcinilor din municipiul Suceava se va amenaja un sens giratoriu, a anunțat viceprimarul Lucian Harșovschi. El a declarat că specialiștii Primăriei lucrează în prezent la această temă de proiectare subliniind că părculețul din zona respectivă nu va fi desființat. ”Lucrăm la un sens giratoriu la intersecția bulevardului 1 Mai cu Calea Obcinilor. Vorbim și de sensuri unice. Acel parc va rămâne și vom găsi soluții pentru ca cei care circulă în zonă să fie avantajați. Vom scoate la licitație acest sens giratoriu”, a spus Harșovschi.

