La sfârșitul săptămânii trecute a avut loc o primă discuție între persoanele care fac studiul de trafic și consilierii locali, a anunțat viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi. Consilierilor, a spus Harșovschi, li s-a prezentat schița generală a sensurilor unice propuse, precum și schițe în detaliu pentru fiecare intersecție în parte.

Se propune ca direcția de mers să fie dinspre Stațiunea de Cercetări – Spital – Primărie – Tribunal – Parcul Central – Giratoriu parcare subterană – str. Petru Rareș (Piața Mare) – Autogară – Modern – Catedrală – Nordic – Lidl – Omv, închizându-se bucla. Mijlocul de transport în comun va avea o bandă specială și va circula în sens invers. ”O serie de modificări trebuie făcute în trama stradală, în principal pe str. Petru Rareș (zona Pieței Mari) care va deveni cu trei benzi și pe Calea Obcinior care va avea cinci benzi (trei pentru închiderea buclei iar celelalte două în sens invers pentru traficul greu, până la finalizarea centurii și pentru mijloacele de transport în comun). Atașez schițele pentru o mai bună informare a dumneavoastră. Menționez că acestea nu sunt finale, urmând ca după dezbaterea publică și obținerea avizelor, varianta agreată să fie aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 31 mai”, a arătat viceprimarul Sucevei.