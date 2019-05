Șerban Copoț s-a numărat printre vedetele care au participat la cel de-al doilea sezon al emisiunii Asia Express. Inițial, artistul a făcut echipă cu prezentatorul de televiziune Cosmin Seleși, însă când acesta s-a accidentat a fost înlocuit de George Vintilă. Pe lângă inconvenientul schimbării de parteneri, Șerban a mărturisit că s-a confruntat cu multe alte greutăți, potrivit click.ro.

Întrebat despre ce a însemnat pentru el experiența Asia Express, acesta și-a reamintit momentele petrecute în competiție, într-un interviu pentru life.ro.

„A avut un impact pe mai multe straturi…”, a spus el. „E foarte intens, foarte periculos. Când te uiți la televizor vezi doar jocurile de amuletă, nu-ți dai seama de pericol, în trafic, cu oameni beți, drogați la volan, am fost alergați noaptea, am simțit rasismul pe pielea mea, se întâmplă niște chestii. Nu m-am întors alt om, nu am plecat cu nu știu ce iluzii, la fel cum nu am fost vreo nimfă care a plecat în lume: sărăcie și mizerie am văzut și aici, bine, nu la aceeași magnitudine. Dar psihic vorbind, m-am întors la fel”, a mai spus Șerban Copoț.

