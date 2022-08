Cunoscutul prezentator de la iUmor, Șerban Copoț, a trăit clipe extrem de dificile în perioada Securității, atunci când a văzut fața urâtă a comunismului.

Șerban nu înțelege cum unii oameni își doresc din nou acea perioadă și consideră că aceștia își amintesc doar de lucrurile pozitive, uitând de ceea ce a fost cu adevărat.

,,A fost extrem de greu, pentru că întreaga familie a suferit. Lăsând la o parte neajunsurile pe care le avea orice familie, noi am avut necazuri în plus. De exemplu, fratele meu cel mai mare nu a avut voie să dea examen la Institutul de Marină, pentru că ai mei nu erau membri de partid. Telefoanele erau ascultate, am fost urmăriţi şi, în genere, s-a încercat excluderea familiei de pe unde s-a putut. Nu suntem singurii care am trecut prin aşa ceva, dar pot spune că am văzut faţa cu adevărat hidoasă a comunismului. Aşadar, pe toţi cei nostalgici cu perioada comunistă i-aş băga… la un tratament cu lecitină. Greşeala pe care o fac nostalgicii este că asociază acea perioadă cu tinereţea sau copilăria şi uită mizeria de atunci”, a declarat Șerban Copoț pentru Viva.ro, notează click.ro.

