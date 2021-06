S-a dat drumul la nunți și botezuri în showbiz! Șerban Copoț, prezentatorul iUmor, și-a botezat fiica sâmbătă, 12 iunie, pe mezina Ada-Noelle, conform click.ro. Șerban Copoț și soția sa, Roxana, au preferat să țină secret botezul micuței. Prezentatorul de la Antena 1 și soția lui au organizat un eveniment discret, la care au participat membri ai familiei și prietenii apropiați. Ulterior, prezentatorul de la „iUmor” a publicat pe Instagram mai multe fotografii de la botezul mezinei familiei. Ada-Noelle a fost creștinată sâmbătă, 12 iunie, pe o zi ploioasă, dar plină de emoții pentru părinții ei.

“Sâmbătă a fost o zi mare în familia noastră, pentru că am botezat-o pe Bebeluna. În sfarşit, pandemia a luat o pauză şi am putut să ne vedem de viață. Deşi a fost o zi ploioasă, în sufletele noastre au fost numai soare şi curcubee”, a scris fostul solist de la Animal X, sub fotografiile de la botez, postate pe contul său de Instagram.

