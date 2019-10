Înotătorul rădăuţean Şerban Cotos a participat, în perioada 4-6 octombrie, la prima ediţie a Cupei României la Înot, organizată de Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon Modern (FRNPM) la Braşov.

n cele trei zile de concurs, sportivul antrenat la Clubul Sportiv Universitar din Suceava de lector universitar doctor Sorin Raţă a concurat la patru probe şi a urcat pe podium de două ori. Şerban Cotos a ocupat locul II în proba de 100 metri fluture categoria Tineret şi a urcat pe treapta a III-a a podiumului în proba de 50 metri fluture, categoria Tineret. În proba de 200 metri liber, Şerban a ajuns al IV-lea la Tineret şi al V-lea la Seniori, iar în proba de 100 metri liber a înotat în finala B, clasându-se al VII-lea la Tineret.

„Pentru mine, Cupa României a fost un concurs foarte bun de pregătire. Eu am început pregătirea în apă ceva mai târziu, pentru că bazinul Universităţii a fost închis mai mult decât se prognozase iniţial, aşa că am fost obligat să-mi stabilesc concurs de obiectiv Campionatele Naţionale în bazin scurt, care vor avea loc la începutul lunii noiembrie, la Miercurea Ciuc. În aceste condiţii sunt foarte mulţumit de cum am înotat la Braşov, practic după doar două săptămâni de antrenament în apă”, a spus Şerban Cotos.