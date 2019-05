Înotătorul rădăuţean Şerban Cotos a făcut parte din lotul de zece sportivi deplasat de Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon Modern (FRNPM), în perioada 24-27 aprilie, în Ungaria, la concursul internaţional de înot, intitulat Gyor Open. Antrenat la Clubul Sportiv Universitar din Suceava de lector universitar dr. Sorin Raţă, Şerban Cotos a luat startul în trei probe şi a obţinut locul II în proba de 100 metri fluture, locul III în proba de 50 metri fluture şi a ajuns al IV-lea în proba de 100 metri liber, la categoria juniori. La concursul de la Gyor au participat 503 înotători, din 12 ţări.

„Concursul de la Gyor a fost poate cea mai puternică competiţie la care am participat. Am înotat şi anul trecut la Internaţionalele Austriei, de la Viena, tot un concurs foarte puternic, dar în acest an, la Gyor, am putut vedea înotătoti cu barem olimpic, sau aspiranţi la podiumul olimpic, cum este maghiarul Milak Kristof. Mulţumesc Federaţiei că mi-a dat şansa să reprezint România la acest concurs şi sper că rezultatele pe care le-am obţinut s-au ridicat la nivelul aşteptărilor. Sigur, pentru mine a fost o competiţie de la care am avut multe de învăţat, am văzut care este nivelul sportivilor din alte ţări, ce exigenţe există, chiar şi simpla deplasare cu lotul, tot ce s-a întâmplat în cele trei zile, au fost experienţe pozitive.

Acum ne-am întors din nou la antrenamente, la bazinul de la Suceava, unde pregătim Internaţionalele României” , a spus Şerban Cotos.

Şerban Cotos, convocat la lotul naţional şi pentru Internaţionalele României

Înotătorul Şerban Cotos a fost convocat de FRNPM şi în lotul care va reprezenta ţara şi la Internaţionalele României, care vor avea loc în perioada 9-12 mai, la Bazinul Dinamo, din Bucureşti.

„Acţiunile lotului României sunt o prioritate pentru noi. De aceea am adaptat tot programul de pregătire pentru ca Şerban să poată participa în cele mai bune condiţii la concursul de la Gyor, iar acum pregătim cu mare atenţie probele de la Internaţionalele României. Şerban va înota la Bucureşti în probele de 50 şi 100 metri fluture, 50 şi 200 metri liber şi o probă nouă pentru el, 50 metri spate. Nu ascundem faptul că în proba de 50 metri fluture sperăm să realizăm baremul de participare la Campionatele Europene de Juniori”, a spus antrenorul Sorin Raţă.

Pregătirea înotătorului Şerban Cotos este realizată cu sprijinul Clubului Sportiv Universitar din Suceava, SC LincorTrans Rădăuţi şi a Asociaţiei pentru Promovarea Nataţiei Rădăuţi.