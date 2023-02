Au trecut 12 ani de la groaznicul accident rutier provocat de Șerban Huidu, în urma căruia 3 oameni și-au pierdut viața. De-abia anul trecut, realizatorul de la Cronica Cârcotașilor a decis că a venit timpul să dea, din nou, de carnet. Și-a recăpătat permisul, însă conduce foarte rar, potrivit click.ro.

Viața lui Șerban Huidu s-a schimbat total, după ce, în 2011, acesta era implicat într-un accident rutier în zona Brașov, în care aveau să-și piardă viața 3 persoane. Huidu a primit, după accident, 4 ani închisoare cu suspendare și 6 șase ani a avut permisul suspendat. De abia anul trecut, acesta a mers și a dat, din nou, examen pentru carnet.

„Am din nou permis de conducere din august 2022, adică de vreo șase luni. Mi-am luat carnet abia anul trecut, după 11 ani de când am avut accidentul. Am dat examen. Nu e adevărat ce s-a scris că mi l-am luat mai devreme. Am și șofer, are cine să mă ducă acasă. Eu, personal, conduc foare rar, doar din când în când! Am stat și m-am gândit că nu am de ce că nu-mi iau permis, totuși”, a declarat Huidu, prezent în emisiunea lui Denise Rifai, de la Kanal D, potrivit sursei citate.

La 12 ani de la teribilul accident în urma căruia Huidu avea să se transforme într-un alt om, producătorul Cronicii Cârcotașilor mai are încă sechele și nu este recuperat definitiv.

